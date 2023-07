/ / Prefeito Aderson Gouvea, e representante do Detran-GO se reunem para a Cidade de Goiás receber o Programa Sinaliza Goiás

O Prefeito da Cidade de Goiás, Aderson Gouvea (PT), recebeu na tarde do dia 17 de julho, em seu Gabinete, o Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana Ribamar Ferreira, e o encarregado do programa Sinaliza Goiás, do Detran-GO, Paulo Siqueira, para uma reunião, com a finalidade de definir os próximos passos do programa citado no Município de Goiás.O Programa Sinaliza Goiás é do Detran-GO, sob a presidência do ex-deputado federal Delegado Waldir, que conta com a Parceria do Governo do Estado de Goiás, sob a liderança do Governador Ronaldo Caiado, e irá percorrer diversas ruas de nosso município a fim de melhorar a sinalização para evitar acidentes e constrangimentos a população Vilaboense.A parceria do Governo de Estado e do Prefeitura Municipal é mais um projeto de extrema importância para a população de nossa cidade, trazendo maior segurança a pedestres e motoristas. Em vídeo publicado em sua rede social e também na da Prefeitura de Goiás, o Prefeito Aderson, mostrou a felicidade por mais essa conquista, destacando que a Cidade estará preparada, arrumada e agora com esse programa melhor sinalizada para a transferência da Capital, que ocorrerá na Próxima Segunda-Feira (24), com a presença de muitas autoridades do estado e da região, inclusive do Governador Ronaldo Caiado, a qual o Prefeito fez questão de agradecer, juntamente ao Delegado Waldir em nome do Detran-GO.