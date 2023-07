/ / / 'O bom filho à casa torna', Marcos Elias, ex-secretário municipal de saúde de Goiás, volta as terras Vilaboenses.

A Cidade de Goiás volta a ser o município de residência do Senhor Marcos Elias da Neiva, muito conhecido pelos Vilaboeses, sendo ex-Secretário de Saúde na cidade de Janeiro de 2021 até o início de 2023, quando se afastou do cargo e foi passar uma temporada em outro estado com familiares. Após esse tempo, o descanso merecido, Marcos Elias voltou a sua cidade natal. A Cidade de Goiás volta a ser o município de residência do Senhor Marcos Elias da Neiva, muito conhecido pelos Vilaboeses, sendo ex-Secretário de Saúde na cidade de Janeiro de 2021 até o início de 2023, quando se afastou do cargo e foi passar uma temporada em outro estado com familiares. Após esse tempo, o descanso merecido, Marcos Elias voltou a sua cidade natal.



A sua volta chamou a atenção nos últimos dias com as várias publicações com fotos e mensagens de apoio ao ex-secretário nas redes sociais de diversas autoridades políticas da nossa cidade que destacaram seu trabalho a frente da secretaria, principalmente no período que referente a pandemia da Covid-19, a qual tanto se dedicou a trazer recursos e fez desse município um exemplo no enfrentamento da COVID-19, uma doença até então desconhecida. Sendo até mesmo referência para outros municípios quanto a forma diferencial do tratamento, até mesmo na prevenção com a ampla testagem para evitar a proliferação.







Nas redes sociais, o Presidente da Câmara Municipal de Goiás, o vereador Ziwilmar Dantas - mas conhecido como Tizil - afirmou que o Marcos Elias é: “Um apaixonado pelo SUS, ... sempre teve o entendimento que é o melhor sistema de saúde de todo mundo. É claro que necessita de muitos ajustes!”. O vereador Solinar destacou: “Quero parabeniza-lo pelo belíssimo e importante trabalho que prestou ao nosso município a frente da Secretária de Saúde, durante e após a Pandemia, trabalho este que tem sido reconhecido não só pela Cidade de Goiás, mas também pelos municípios vizinhos.”

O Vice-Presidente da Câmara, vereador Sidnei também pontuou que: “Com toda certeza digo que foi um dos melhores Secretários de Saúde que já tivemos.”



Reconhecido não só pelo povo de nossa Cidade e autoridades Vilaboenses, como também outras autoridades de outros municípios, de prefeito a deputados, em uma visita à Camara dos Deputados esteve visitando o Gabinete do Dep. Federal Célio Silveira que disse em suas redes sociais: ''Goiás sendo muito bem representado por Marcos Elias, pelo trabalho desenvolvido naquele município.'' Marcos Elias fez história, e conquistou amigos e muito reconhecimento em sua trajetória na saúde de nossa querida terra, antiga Vila Boa.

