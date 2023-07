/ / / Distrito da Buenolândia completa 297 anos com ampla programação e grande festa

O Distrito da Buenolândia, mais conhecido como Barra, comemorou no ultimo dia 15/07, 297 anos com muita festa. Foi neste distrito que nossa cidade começou, lá em 1726, e de lá até os dias de hoje carrega muitas histórias.



A sua história se inicia juntamente com a busca do ouro, ao retorno de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera ou o ''Diabo Velho'', foi neste povoado que aconteceu o famoso episódio em que ele colocou água ardente em um prato para ameaçar os nativos da região, bem na junção dos rios Vermelho e Bugre, o que daqui ele levou além do ouro, também nativos e cativos. Segundo a história, o filho de Bartolomeu, Bueno Filho, volta as essas terras 40 anos depois, fundando o Arraial da Barra, o primeiro do estado, e mais tarde fundou os Arraial de Ouro Fino, Ferreiro e Santana, o que mais tarde se transformaria na Cidade de Goiás.



O Evento que durou todo dia 15, sob uma programação extensa e animada contou com a participação do Prefeito de Goiás Aderson Gouvea, da Primeira Dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação Célia Mendanha, da Vice-Prefeita Zilda Lobo, do Vice-Presidente da Câmara Sidnei do Master, dos vereadores Solinar, Aguinel Fonseca, Marli Lúcia, além dos servidores da prefeitura e a da população que ajudaram a organizar esta linda e especial festa dos 297 anos do Distrito da Buenolândia.



O marco zero da Cidade de Goiás, já começou o dia 15 celebrando, com um delicioso café da manhã, com a apresentação especial da Banda da Policia Militar da Cidade de Goiás, seguida da inauguração da sede da Associação de Moradores(as) da Buenolândia (foto acima), teve ainda a inauguração do Museu da Ruralidade e da Casa das Mulheres Aroeiras, esses dois últimos irão ajudar a contar um pouco mais da cultura local, ainda contou com a inauguração da sinalização do distrito.



O famoso Encontro de Violeiros também fez parte da extensa programação, trazendo animação com muita moda, já a noite a programação continuou com um jantar beneficente, seguido de rifa, e a exibição do documentário que conta a história da Folia de Reis da Estiva, seguido de muitas homenagens a moradores que se destacaram e ajuda a manter a cultura, a história e o distrito organizado e especial.







O momento de lazer ficou por conta da apresentação da Folia de Reis, a partilha do Bolo e o Show por conta do grande cantor Vilaboense Carlos Rizzo e banda.



O Prefeito Aderson Gouvea, aproveitou o dia festivo, para assinar a Ordem de Serviço para a construção de uma praça no Distrito e alambrado em torno da Escola Municipal, sancionando ainda alguns projetos de lei que irá beneficiar a população da Buenolândia.





Por M.R.

Fotos: Facebook







