/ / Deputado Karlos Cabral acompanhou na Cidade de Goiás o mutirão de consultas e cirurgias oftalmológicas

Aconteceu nos dias 06, 07, 08 e 09 de julho, o Mutirão de consultas e cirurgias oftalmológicas, aqui na Cidade de Goiás, parceria da Prefeitura Municipal de Goiás, pelo CISRIVA, através da destinação de emenda parlamentar do amigo e Deputado Estadual Karlos Cabral.





Nos dias 06, 07 e 08 foram realizadas as consultas e as pessoas que foram atendidas puderam escolher o modelo de sua preferência e receberão, no dia 20/07, de forma gratuita, o óculos pronto para uso. No dia 09 foram realizadas, no Hospital São Pedro, mais de 100 cirurgias de catarata e pterígio.