/ / / Cidade de Goiás volta a ser Capital do Estado e celebra 296 anos com ampla programação

Nesta terça-feira (25/07), a Cidade de Goiás completa 296 anos de muita história e cultura, de um povo alegre e acolhedor. Fundada em 1727 no Ciclo do Ouro, a cidade ainda guarda construções da época colonial muito bem preservadas, exatamente pelo seu amplo e rico centro histórico que em 2001 foi considerado pela UNESCO, Patrimônio Mundial.

A cidade que conserva sua história, guarda os traços e materiais simbólicos de seus primeiros povos, os índios, do colonialismo português e dos escravos que eram trazidos da África, o que resultou sua base cultural ampla, e uma gastronomia única e deliciosa.

Os camponeses também fazem parte dessa história, a cidade possui além dos 4 distritos, 24 assentamentos e alguns povoados, os artesões e doceiras locais também são destaque da vida local.

Esta Cidade, com um pouco mais de 24 mil habitantes, é considerada a mãe do Estado, o berço da cultura e da política, importante no cenário brasileiro, o então antigo Arraiá de Santana e a antiga Vila Boa, é famosa também por suas festas culturais, como o carnaval de rua, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), os festivais gastronômicos, as folias de Reis e Espirito Santo, além da famosa procissão do Fogaréu, que faz parte da semana santa.

A Serra Dourada que circunda a cidade faz parte do roteiro ecológico, assim como o caminho de Cora e a Cachoeira das Andorinhas.

Umas das mais importantes figuras e mais lembrada é a poetisa e doceira Cora Coralina, que elevou a Cidade através de seus poemas a todo País, inclusive internacionalmente, Goiás também é terra de outras figuras ilustres, como Leodegaria de Jesus, Goiandira do Couto, entre muitos outros.

A Programação que celebra os 296 anos, já começou e se intensifica no dia de hoje, com a Presença do Governador Ronaldo Caiado, de representantes do poder Legislativo e Judiciário estadual, com a instalação dos Três Poderes em Goiás, como símbolo da transferência da Capital, que dura 3 dias sendo as 08:30 da manhã na Praça do Coreto, as 18:00 horas acontece na Praça do Chafariz a entrega da comenda Ordem do Mérito Anhanguera, com várias homenagens, á pessoas e instituições ilustres da cidade e do estado de Goiás e pra encerrar na Praça de Eventos o show com Mister Gyn e DJ Ani.

Já no dia 25, o dia do aniversário da antiga Vila Boa, a programação começa as 06:00 horas na Praça do Coreto, com a Alvorada em Homenagem aos 296 anos da Cidade de Goiás. Às 06:30 há o hasteamento das bandeiras na Praça da Bandeira, em frente a sede da Prefeitura Municipal, as 19:00 horas na Igreja do Rosario terá a missa de Celebração em Ação de Graça ao aniversario do município, as 20:30 horas, ocorre a partilha do Bolo, na Praça do Coreto, é pra encerrar esse dia, o Mega show com Alceu Valença e Maria Eugênia as 21 horas na Praça de Eventos.

No dia 26, o dia da Padroeira de Goiás Nossa Senhora de Santana, haverá a recepção da 30° Caminhada Ecológica no Trevo do Posto até ao Mercado Municipal as 18:30 horas, essas e muitos mais sobre a programação em alusão ao aniversário de 296 anos da Cidade de Goiás, pode ser encontrada nas redes da Prefeitura Municipal, vale a pena conferir, devido a ampla, importante e rica programação que foi pensada para essa data tão especial aos Vilaboenses.





Por M.RASCOM - Classifique News