/ / / / Começa hoje na Cidade de Goiás a 24ª edição do FICA 2023

Realizado pelo Governo de Goiás, festival terá como tema os biomas Cerrado e Amazônia e vai contar com mostras competitivas, programação cultural e formativa diversificada, homenagens e grandes shows musicais



De 13 a 18 de junho, a cidade de Goiás receberá a 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que terá como tema Cerrado e Amazônia: Dois Territórios, um Só Futuro. O evento contará com uma programação variada, incluindo mostras competitivas, minicursos, oficinas e laboratórios de cinema, sessões especiais de filme, première, homenagens, conferências, mesas de debate, rodas de conversa, tenda multiétnica e encontro das escolas de cinema. Ainda, uma extensa programação cultural, incluindo artistas locais e nacionais como Maria Rita, Criolo e Orquestra Filarmônica de Goiás junto com Roberto Menescal e Wanda Sá.



O Fica é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (FRTVE). O evento também conta com parceria da Secretaria de Estado da Retomada, Goiás Social, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (IFG), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura da cidade de Goiás.