/ / / Procissão do Fogaréu acontece hoje na Cidade de Goiás após dois anos de interrupção

A Cidade de Goiás volta a realizar hoje, 05/04/2023, a realizar a tão aguardada e emocionante procissão do Fogaréu. Este grandioso evento cultural que foi interrompido e impossibilitado de acontecer durante dois anos (2020-2021) devido a pandemia da Covid-19, será realizado hoje pela segunda vez após a pandemia, visto que voltou a acontecer no ano de 2022 porém com um público reduzido devido, na época, as medidas de distanciamento social.

As luzes das tochas, o som dos tambores e os Farricocos, voltam em cena, na noite de hoje, as 00:00, quando as luzes do centro histórico se apagam, dando destaque a essa tradição que já acontece a 278 anos, passando de geração para geração.

A Procissão do Fogaréu mantém seu caminho inalterado, são em média 40 farricocos que representa os soldados romanos, em perseguição a Jesus Cristo, eles fazem todo o trajeto descalço e suas vestes são coloridas, a saída ocorre do Museu de Arte Sacra da Boa Morte, passando pela Igreja do Rosário, aonde acontece a encenação da última Ceia, o trajeto leva então até a Igreja São Francisco de Paula, que é a representação do Monte das Oliveiras, local conhecido pelo som da Trombeta que anuncia a Prisão, Crucificação e a Morte de Cristo. Todo esse trajeto dura em média 1 hora.

Hotéis e pousadas já estão lotados, a expectativa de público segundo os Organizadores e a Secretária de Turismo e desenvolvimento Social é de em média 40.000 mil turistas, quase o dobro da quantidade da população local, movimentando a economia da cidade.

A procissão que acontece há mais de 2 séculos, desde 1745, mantém o turismo religioso, impulsionado pela fé, organizado pela OVAT- “Organização Vilaboense de Artes e Tradições”, que tem como presidente o senhor Rodrigo Passarus. O diferencial da edição deste ano, é a homenagem ao senhor Elder Camargo de Passos, fundador da OVAT, que ocorrerá durante a encenação.

Se você nunca assistiu, é um momento único, emocionante e especial, venha participar desta tradicional e linda procissão religiosa.

M.R.

About Grupo GBC