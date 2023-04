/ / Farmácia Goiás/Associados completa 34 anos de tradição na Cidade de Goiás

Neste ano de 2023, a Farmácia Goiás completa 34 anos de história na Cidade de Goiás, com um exemplo de gestão dos proprietários, o farmacêutico João Maria e sua esposa Aparecida, de um atendimento especial e diferenciado, que levou a Farmácia Goiás a estar a mais de 3 décadas no mercado de saúde da antiga Vila Boa, recentemente se juntou a rede Asssociados, para ter ainda uma melhor gestão e preço para os seus clientes.Sempre preocupados em melhor atender os seus clientes, prezando pelo bom atendimento, e um ambiente acolhedor e confortável, a farmácia Goiás mudou de ponto na sua história, para ampliar o estabelecimento, modernizar, chegando a ser considerada no município como Shopping da Saúde, pois é o maior estabelecimento de Farmácia/Drogaria de nossa Cidade, e também um dos mais antigos e tradicionais neste ramo tão especifico, que hoje mesmo com tanta concorrência, continua se destacando no meio. Um dos seus principais diferencias, é que a única farmácia 24 horas em nossa cidade.Em suas redes socias, além de divulgar os seus diferencias em questão de mercadorias e as novidades, tem compartilhado muitos dos seus clientes mais antigos, que acompanham a Farmácia Goiás a muitos anos pelo seu diferencial, são pessoas de várias profissões, famílias, e seguimentos, como o Sr. Zé Brasileiro e a Sra. Delminda, o Sr. Hélio, o Professor Isaias, o Professor Vladimir, da Dona Benedita (doceira auxiliar de Cora Coralina), do Senhor Carlos (Hospital São Pedro), do senhor Domingos (Assembleia de Deus), Senhor Valdivino (Contabilidade), senhora Coriondina, a empresária senhora Vivian, das irmãs as senhoras Sonia e Solange, o senhor Zé da Grama e sua filha a farmacêutica Abadia, o senhor Odorico, a empresária Ana Lúcia, da Dona Terezinha Borges (cliente a mais de 30 anos), da Dona Geni (Cliente desde do começo), do Cantor Soberano, do PM Jorgimar, dos Professores da UEG Regina Emos.Também compartilharam sobre novos e antigos colaboradores, que fazem parte da história da Farmácia Goiás como o Senhor Aleonidas (Pratti Donaduzzi), do Senhor Beto, do senhor Vilmar (EMS-Medicamentos) e do senhor Nelton (Cifarma), que é um dos primeiros vendedores.Os Proprietários, o João Maria e a Dona Aparecida, fazem um convite especial a todos, a conhecer, e participar dos 34 anos de história em nossa cidade.Parabéns aos proprietários, pelo investimento em nossa cidade, e por estar completando 34 anos de farmácia Goiás, sendo um diferencial em nosso município.