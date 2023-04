/ / / Escolinha Vila Boa do Prof. Zecão é destaque em Córrego do Ouro e atletas são selecionados para serem avaliados pelo Inter-RS

Na tarde do último sábado (26/03), os times da Escolinha de futebol Vila Boa, estiveram na cidade de Córrego do Ouro-GO, as equipes da Cidade de Goiás sob o comando do Professor e treinador Zecão disputaram várias partidas amistosas com equipes daquela cidade com as seguintes categorias; Sub 8, Sub 10, Sub 12 e Sub 14, e obtiveram importantes vitórias, a Sub 8, ganhou de 5x4, a Sub 10, empatou de 3x3, dando vitória ao time adversário nos pênaltis, a Sub 12, ganhou de 9x0, e a Sub 14 ganhou de 8x2.

Em publicação nas redes sociais, o treinado e idealizador do projeto Zecão destacou: “Foi muito bom e muito proveitosa, além de produtiva a participação dos nossos atletas, estiveram presentes também os pais de alguns desses atletas para os quais deixo meus agradecimentos pela parceria a mim e na nossa escolinha.”



Os atletas Robert (Pelé) e Dener, se destacaram, e foram selecionados para avaliação que irá acontecer na Cidade de Porto Alegre-RS, no Centro de treinamento do time Internacional-RS, caso alguém queira ajudar e incentivar o sonho dessas crianças e só entrar em contato com o Zecão pelo número: 062 999424797.

Zecão tem um currículo extenso e admirável na área como treinador no futebol amador de nossa região, já a muitos anos. A Escolinha Vila Boa, a qual ele treina hoje, também conta com o apoio da Prefeitura Municipal, na pessoa do Prefeito Aderson Gouvea.

Equipes da Escolinha Vila Boa irão disputar em breve em Aparecida de Goiânia o Campeonato Mundial Infantil GO CUP, torneio para o qual contará também com o apoio da Prefeitura Municipal de Goiás, e da Água IZA, através do Gerente Welington e do Diretor César, que doaram 15 caixas de água mineral para dar suporte durante esse jogos.

About Grupo GBC