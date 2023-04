/ / / 2° BPMRv e o Serviço de Inteligência - CPR/2 fazem uma das maiores apreensão de cocaína do estado de Goiás

Na manhã do dia, 31/03/2023, a equipe do 2° Batalhão Rodoviário/BFF de Mundo Novo cumprindo diretrizes do Comando de Policiamento Rodoviário - CPR para intensificação do policiamento nas rodovias que dão acesso ao Estado do Mato Grosso, visando combater uso das rodovias para a prática de crimes, principalmente o tráfico de drogas e armas de fogo, realizou a abordagem de um caminhão trator SCANIA/R124 - GA4 - X2NZ 400 de cor vermelha, que estava em atitude suspeita, na GO 454, Km 35 no município de Nova Crixás-GO, rodovia que dá acesso à Cocalinho-MT.









Durante a abordagem o condutor e passageiro do caminhão ofereceram aos policiais militares a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para ser liberado do local.Diante da tentativa de suborno e da atitude suspeita do condutor, os policiais conduziram o abordado e o veículo para a Barreira de Fiscalização de Mundo Novo, onde foi feita uma busca veicular minuciosa, e com o apoio do canil da 13ª CIPM/12º CRPM, foram localizados cerca de 528,820 Kg de cocaína e 93,840 Kg de pasta base de cocaína, num total de 622,660 Kg de substância pura, que estavam escondidas em um fundo falso. Essa substância pura depois de diluída e acrescentadas outras substâncias pode render quase 2 toneladas de drogas.Estima-se que a droga esteja avaliada aproximado em cerca de R$ 45.000.000,00 ( Quarenta e cinco milhões de reais)Diante do fato foi dada voz de prisão aos abordados e em seguida foram conduzidos à DP de Nova Crixás-GO, para a lavratura do flagrante.