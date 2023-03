/ / Morre o Sr. Luiz Carlos Bezerra e deixa mais uma vez a Cidade de Goiás em Luto

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do Senhor Luiz Carlos Bezerra, neste domingo, 5 de março. Luiz é uma pessoa muito conhecida na Cidade de Goiás foi funcionário público de carreira do Banco do Brasil, é Pai da Secretária Municipal de Controle Interno, Marina Bastos, e de Amanda Bastos, esposo de Simone Bastos e cunhado da ex-prefeita Selma Bastos.



Luiz teve complicações de saúde e acabou não resistindo vindo a óbito, a algum tempo travou uma luta constante em um tratamento oncológico (Câncer), era um homem virtuoso, alegre, trabalhador, uma pessoa sempre disposta a ajudar o outro, com toda certeza, mais uma grande falta para a Sociedade Vilaboense.



Além de muitos familiares e amigos, a Prefeitura também divulgou nota com o falecimento nas redes sociais, “Com profunda consternação recebemos a noticia do falecimento do Sr. Luiz Carlos Bezerra, neste domingo, 05 de março...” Em sinal de Pesar o excelentíssimo Prefeito Aderson Gouvea, ainda decretou luto oficial de 03 dias na Cidade de Goiás.



O Velório aconteceu hoje na Sede Luzia, contou com familiares e amigos, o enterro foi no Cemitério São Miguel na antiga Vila Boa, no final da tarde deste domingo.



O Jornal Classifique, deseja a todos familiares amigos, muita força neste momento tão difícil e doloroso, nossos sinceros sentimentos!!!





M.R.

