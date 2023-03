/ / Goiandira Ortiz volta a assumir o cargo de Secretária Municipal da Cultura da Cidade de Goiás

Na manhã de ontem (06/03), o Prefeito Aderson Gouvea (PT), anunciou a sociedade Vilaboense a nova Secretária Municipal de Cultura, Goiandira Ortiz, que volta ao cargo após quase 10 anos, a secretária já ocupou a pasta nos anos de 2013/2014, no mandato da Ex-prefeita Selma Bastos.



O anuncio aconteceu em reunião com servidores da Secretaria de Cultura, na manhã de ontem (06/03), com a presença também do Prefeito Aderson Gouvea e do Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Santana, que ocupou o cargo interinamente por 2 meses, após a saída da Ex-secretária de Cultura Raissa Coutinho, que assumiu o Cargo de Superintendente de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural na Secretária de Estado de Cultura (SECULT).







Goiandira Ortiz possui um currículo qualificado e vasta experiência na área, é uma pessoa de confiança do atual governo municipal, em fala ao anuncio o Prefeito Aderson fez questão de destacar que: “Fiquei extremamente feliz por Goiandira ter assumido esse desafio frente a pasta... o município de Goiás tem muito a ganhar com a chegada da nova secretária e as pastas da Cultura e Turismo e Desenvolvimento Econômico, continuarão caminhando juntas.”



Goiandira, volta ao cargo e sabe muito bem dos desafios da pasta, visto que a Cidade de Goiás é mundialmente conhecida pela sua Cultura centenária, sendo um dos atrativos para o Turismo em nossa Cidade.





M.R.

