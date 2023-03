/ / / Edital de Convocação para reunião da (FECIGO), Fundação Educacional da Cidade de Goiás

DITAL DE CONVOCAÇÃO





O Presidente em exercício da Fundação Educacional da Cidade de Goiás – FECIGO (Arquivo Frei Simão Dorvi), convoca os Membros da Diretoria Executiva, do Conselho Curador e do Conselho Diretor da entidade, diante o disposto nos Arts. 12º e seguintes do seu Estatuto Social, para se fazerem presentes à Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede da Fundação Educacional da Cidade de Goiás, situada na Rua D’Abadia, número 11, Centro Histórico da Cidade de Goiás, no dia 08 de abril de 2023, às 10:00 horas, em primeira chamada, e às 10:30 horas em segunda e última chamada, com a presença de qualquer número de presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta:





1- Prestação de contas da Fundação referente ao exercício do ano de 2022;





2- Apresentação do orçamento da entidade para o ano de 2023;





3- Apresentação do Plano de Trabalho para o ano de 2023;





4- Discussão sobre a modernização do Estatuto da Fundação;





5- Outros assuntos de interesse da entidade.









Goiás, 03 de março de 2023





LEONARDO VIEIRA LACERDA

Presidente em Exercício





