/ / Cidade de Goiás realiza o 24° Passeio Ciclístico Histórico de Montain Bike

Aconteceu na Cidade de Goiás o 24° Passeio Ciclístico de Motain Bike, o evento que foi amplamente divulgado nas redes sociais, tem como idealizador e toda sua organização pelo Casal Agnaldo e Magda proprietários da empresa Podium Bicicletas e contou com o apoio de diversas empresas e autoridades de nosso município.Para a realização do evento, além de toda estrutura, os organizadores contaram também com o apoio dos fazendeiros, que retiraram o gado dos pastos que cruzavam o trajeto, levando maior segurança para os mais de 300 ciclistas que participaram de várias regiões de nosso estado e até mesmo de outros estados.





O Passeio que aconteceu nos dias 11 e 12 de março, teve início às 14 horas, no Clube da AABB da Cidade de Goiás, e percorreram mais de 40 km pela região do município de Goiás, sendo acolhidos com uma festa no início da noite no Distrito da Buenolândia (Barra).A Prefeitura de Goiás, por meio das Secretárias Municipais de Turismo e Desenvolvimento Econômico, de Esporte e Lazer, de Educação, de Obras e Serviços Públicos e do Comitê de Secretárias, também apoiaram e ajudaram a organizar este lindo evento, que está entre um dos melhores passeios ciclísticos do Brasil, promovendo a Cidade de Goiás ainda mais no âmbito do Ciclo Turismo.

O Evento contou com a presença do Prefeito Aderson Gouvea, da Primeira Dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação Célia Mendanha, da Vice-Prefeita Zilda Lobo, do Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico Rodrigo Santana, do Secretário Municipal de Esporte e Lazer Lelis Costa, do Vereador Vice-Presidente Sidnei do Master, da Vereadora Marli Lúcia, do Vereador Aguinel, entre outras diversas autoridades.













Por M.R.

Além de tudo isso, o grande evento desse ano, assim como nos anos anteriores, teve a cobertura da empresa de divulgação, chefiada por Zubu Max.