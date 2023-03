/ / Cidade de Goiás em luto pelo cozinheiro e agente comunitário Apoeni Ribeiro

Apoeni Ribeiro, faleceu nesta quarta-feira dia 01 de Março, após complicações de saúde na cidade de Goiás. Agente comunitário e cozinheiro de prestigio na antiga Vila Boa, deixou além da sua família, muitos amigos e a sociedade vilaboense em luto.



Conhecido pelo jeito de ser sempre carismático, alegre, comunicativo, Apoeni se destacou como um excelente servidor público, além de ter sido um excelente chef gastronômico que se destacava nas festas de nossa cidade.



Sua partida marcou as redes sociais de muitos nesse dia, com mensagens de luto pela sua morte, o velório está acontecendo na Igreja Luz para os Povos, desde ontem as 22:30 horas, até o fechamento desta matéria a família ainda não tinha definido sobre o sepultamento.



A Pax do Brasil responsável por conduzir este doloroso momento, informou que o cerimonial segue com o distanciamento social, sem aglomeração, e com o Uso de Máscaras, como medida protetiva a doença da covid-19.



Nós do Jornal Classifique, nos solidarizamos com a família enlutada.





M.R.







