/ / / Carnaval da Cidade de Goiás agitou os foliões e reuniu mais 60 mil pessoas

Quem andou nos dias de Carnaval pelas ruas de Goiás, principalmente no centro histórico, percebeu que a cidade estava cheia e em festa!



Segundo a estimativa da Secretaria de Turismo e Cultura, na pessoa do Secretário Rodrigo Santana, a cidade recebeu em média 60.000 mil turistas, fora a população local, animada com muitas festas, músicas... para todos os gostos e idades, com

muita alegria.





O Carnaval da antiga Vila Boa, teve como temaalém de muita decoração, contou com shows, Dj´s, e uma programação extensa com rodas de capoeira, blocos muitos animados e som automotivo.A Largada do Carnaval na Cidade de Goiás se deu com os Blocos do Zé Pereira das Escolas de Samba União e Leão de Ouro realizados nos dias 11 e 16 de fevereiro pelas ruas da Cidade de Goiás, na sexta-feira (17/02) foi a vez do Bloco da Alegria, promovido pela Mocidade. No sábado aconteceu os Blocos, Coró de Pau, Comuna que Pariu, Pilão de Prata, Bloco do Caçador, Bloco Sambagô, Afoxe Omo Odé e o Bloco o CRAS está aqui, que se uniram com os demais foliões na Praça do Coreto, que contou com o Grito Feminista dos Tambores GSEX/UFG. ainda no sábado teve o Carnaval no Largo do Rosário, com muita música, shows e alegria.