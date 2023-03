/ / Aderson Gouvea recebe premiação de Prefeito mais Influentes de cidades até 100 mil habitantes e conta sobre desafios da gestão

No dia 27 de fevereiro (Segunda-feira), diversas lideranças Políticas de nosso estado foram homenageadas na Câmara Municipal de vereadores(as) de Goiânia, com o Prêmio Mais influentes da Política em Goiás 2023. A cerimonia premiou políticos(as) em diversas categorias, o Prefeito da Cidade de Goiás, Aderson Gouvea, foi um deles e recebeu o Prêmio de Mais Influente da Politica em Goiás 2023-cidade com menos de 100 mil habitantes.

Várias autoridades locais estiveram presentes no evento para prestigiar o Prefeito Aderson e demais autoridades, foram eles: a Primeira-Dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação a Sra. Célia Mendanha, a Vice-Prefeita a Sra. Zilda Lobo, vários dos secretários e secretárias municipais, o vereador vice-presidente da câmara Sidnei do Master, além de servidores(as) da Prefeitura.

Em uma conversa com o Jornal Classifique, o prefeito disse:

“Na Segunda-feira passada eu tive a grata satisfação de receber a premiação como um dos prefeitos influentes de cidades até 100 mil habitantes”

O Prefeito ainda destacou sobre o orgulho que é governar a antiga Capital do estado:

“ ... governar a cidade de Goiás, é um orgulho e uma honra para qualquer pessoa, pois é a primeira capital do estado, e também aonde se inicia a história de nosso estado de Goiás, a 22 anos reconhecida pela Unesco como Cidade Patrimônio Mundial da Humanidade, isso devido a cultura, devido a sua gente, que consegue manter essa cidade praticamente inalterada no seu Centro Histórico. Então administrar essa cidade é motivo também de muita alegria, da Paixão por estar diante de uma cidade simbólica...”

Ao ser questionado sobre os desafios da administração, ele respondeu:

“... é claro que traz também desafios grandiosos, principalmente na manutenção desta cidade, que é uma cidade de todos, tem característica que são peculiares ... manter o funcionamento do Centro Histórico, com vida, habitado, o mercado funcionando, essas coisas são muito importantes, para que não haja o esvaziamento, então são desafios nosso.”



Ele falou também sobre a valorização da rica cultura local, com destaque ao sucesso da última festa de Carnaval:

“... também valorizar a cultura de nossa cidade e tudo isso foi possível ver no carnaval, investimos muito nos fazedores de culturas locais, mantivemos o circuito do centro histórico, muito movimentado..”

Contou sobre uma de suas lutas junto ao governo federal para ajudar a sociedade que tem casa no Centro Histórico:

“Tivemos agora recente em Brasília, uma reunião com as Cidades Patrimônio Mundial e com o IPHAN, e uma das minhas defesas é o retorno do programa MONUMENTA, que financia pessoas que moram no Centro Histórico nas reformas.”





Ao falar sobre a geração de renda e empregos, mostrou um dos seus projetos:

“ ... a geração de emprego e renda, como a cidade de Goiás não é uma cidade industrializada, temos esse grande desafio, e que nós estamos no caminho e enfrentando a situação, estou investindo no Polo Textil, já estamos com uma máquina de corte, agora recebemos 65 maquinas de costura, para alavancar o setor, organizar as pessoas, homens e mulheres que queiram entrar para o ramo da confecção, dá um suporte para que elas possam avançar e depois ter a caminhada própria.”

Destacou sobre a vinda do Sesc para a Cidade de Goiás, assumindo a administração do antigo e tradicional Hotel Vila Boa:

“...a vinda do SESC para a cidade, é um diferencial muito grande, e o SESC veio para Goiás, claro que pela sua história, mas também porque sente na cidade um crescimento, sente a seriedade da Gestão, a cidade está bonita, a cidade está bem cuidada, está zelada, está sendo divulgada.”

Contou também sobre as universidades que a Cidade possui sendo três e todas públicas, gratuitas e de qualidade sendo a Universidade do Estado de Goiás (UEG), A Universidade Federal de Goiás (UFG) e o Instituto Federal de Goiás (IFG:

“.. aqui temos a riqueza das universidades que é um potencial, está cidade tem que ter também toda essa parceria para manter as universidades na nossa cidade.”

Quanto ao Turismo o Prefeito Aderson respondeu:

“...qual é a nossa principal indústria? é o Turismo, é fortalecer o Turismo, preparar a acolhida, preparar os locais, embelezamento da cidade, e é isso que estamos fazendo.”



Falou também sobre a vida no campo:

“... cuidar dessa história bonita do campo, que aqui em Goiás tem 24 assentamentos, tem vários outros produtores, então precisamos garantir estradas, garantir melhorias.

Mostrou o orgulho sobre a sua equipe: “...tudo é muito desafiador, mas eu conto na gestão com um excelente grupo de secretários, e de servidores que nos ajuda, a qual agradeço imensamente.”

Ao ser questionado sobre as parcerias com o governo de estado e federal ele nos falou:

“... é claro fazendo parcerias para fora, com o governo do estado, embora sejamos de partidos diferentes, nós temos uma relação muito madura e respeitosa, e isto tem rendido frutos para a cidade, e a nível federal agora, uma grande esperança, com a chegada do Presidente Lula, que inclusive e do mesmo partido, então abre uma janela muito importante e estamos andando por ai, estou muito feliz e esperançoso, que esse ano de 2023, será um ano melhor.”



Também nos contou sobre os programas sociais de seu governo:

“... agora temos um dos programas mais bonitos que é o Vale-Feira, que hoje contempla 250 famílias, com 100 reais mensais, e ajuda nos outros programas que as pessoas já tem, tem o Banco do Popular Solidário que é fomento ao Micro Credito, que está à disposição das pessoas.”

Comemorou mais uma conquista, a aquisição de 2 novos ônibus que já está rodando, que agora é da própria prefeitura, e continua sem tarifa:

“... acabamos de entregar 2 Ônibus Coletivos zerinhos, que agora é da Prefeitura, e vamos manter a tarifa 0 , e isto é um dos pouquíssimos locais do Brasil que tem o ônibus coletivo com a tarifa 0, e temos 2 ônibus acessíveis.”

Finalizou prometendo continuar buscando melhorias para a Cidade de Goiás:

"enfim e várias outras coisas que estão chegando para a cidade, para uma cidade cada vez melhor.”

Agradecemos o Prefeito Aderson Gouvea, pela conversa com o Jornal Classifique e parabenizamos pela sua premiação.

M.R.

