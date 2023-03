/ / Acidente na GO-070, na quarta-feira (08/03) deixa dois feridos e um óbito a 5 km da Cidade de Goiás

Um Grave acidente ocorreu no final da tarde do dia 08 de março (quarta-feira) na GO-070, entre a Cidade de Goiás e Itapirapuã-GO, exatamente a 5 km da antiga capital do estado próximo a entrada do aeroporto de Goiás-GO. O choque entre uma Hilux e um Caminhão teve possível causa a aquaplanagem da camionete, que perdeu o controle e acabou colidindo com o caminhão que vinha em sentido contrário.



Na Hilux além do motorista, que foi encaminhado pela ambulância do SAMU (Regional Rio Vermelho) para o hospital HUGOL em Goiânia, sob grave estado de saúde, estava também um passageiro que infelizmente veio a óbito ainda no local, o condutor do caminhão teve alguns ferimentos, mais leves, e foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital São Pedro na Cidade de Goiás.



O Instituto Médico Legal (IML), também foi acionado para realizar a perícia ainda no local, não obtivemos mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.





