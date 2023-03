/ / “A VIRADA- Imersão para Mulheres” irá acontecer em Goiás no dia 25 de Março

A VIRADA, o evento que ficou conhecido ano passado após a edição para os homens, volta a ser realizado na Cidade de Goiás, dessa vez para as mulheres, sob liderança do idealizador Pastor Marlon Brito, o momento irá ocorrer no dia 25 de Março, no Teatro São Joaquim, a partir das 15 horas.



O evento contará com nomes de peso, com lideranças da áreas propostas a fim de dialogar, ensinar e virar uma chave na vida das pessoas, principalmente nesta ocasião das mulheres, com um viés voltado para liderança e empreendedorismo, com isso as Palestrantes são: Liliane Bueno (Palestrante e Mentora em Comunicação), Thaís Ribeiro (Psicóloga), Fabrícia Barros (Empreendedora) e os Palestrantes Marlon Brito (Psicólogo, Pastor e Mentor) e Moisés Alves (Gestor financeiro e mentor).



Em uma fala exclusiva ao Jornal Classifique o Pastor e Psicólogo Marlon Brito, idealizador do evento “A VIRADA”, destacou:

“A VIRADA- Imersão para Mulheres. O que é a virada? Virada é um treinamento em imersão criado para capacitar e potencializar as mulheres a viveram uma virada na vida social, emocional e financeira, logo, a virada não é um encontro espiritual, mas sim um encontro de inteligência emocional. Para quem é a virada? Para todas as mulheres acima de 14 anos de idade, e como vai funcionar? Serão 7 horas interruptas, aonde abordaremos palestras sobre proposito e alcance de sabedoria, de maneira prática e eficiente.” Com o tema: Imersão para Mulheres - “Descubra o seu proposito e alcance a sabedoria”, os organizadores fazem um convite especial para participar do evento, e lembramos que ainda temos vagas e a quantidade é limitada, para mais informações entre em contato com o telefone (62) 996986239, e participe deste momento que será único. Com o tema: Imersão para Mulheres -, os organizadores fazem um convite especial para participar do evento, e lembramos que ainda temos vagas e a quantidade é limitada, para mais informações entre em contato com o telefone (62) 996986239, e participe deste momento que será único.





M.R.

