/ / / / A Associação dos Oficiais da Polícia e dos Bombeiros de Goiás (ASSOF-GO) promove a 1ª Edição de Seminários Itinerantes em Goiás-GO

A Cidade de Goiás será o município sede do início da 1° Edição de Seminários Itinerantes de Goiás, que irá acontecer no dia 17 de março, do presente ano, que irá ainda percorrer diversas cidades Goianas, Conhecida como “Seminários Itinerantes da ASSOF/GO”, a trajetória terá como objetivo, o de fomentar os conhecimentos pessoais e profissionais das forças estaduais do estado de Goiás, com o método de palestras realizadas por especialistas de Segurança Pública e do Direito Militar.



O evento é destinado aos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, tanto para os ativos, quanto para os que já estão na reserva, também para ás praças e as autoridades interligadas á Segurança Pública, que possibilitara um debate sobre o tema além de compartilhar informações de interesse público.



O Evento busca ainda a união e fortalecimento institucional das corporações goianas, segundo nota da própria Associação dos Oficiais da PM e CBMGO:

“ ... pretende fomentar o conhecimento daqueles que são gestores das instituições militares estaduais, bem como estimular o crescimento das organizações e colaborar com o aperfeiçoamento do serviço oferecido a sociedade goiana.” O evento ocorrerá na próxima Sexta-Feira (17/03), das 08:30 as 17:00 horas no Cine Teatro São Joaquim, proporcionando as seguintes palestras:



- A importância das Associações para os Militares Estaduais- Cel. PM Cardoso- Presidente da ASSOF;



- Saúde Mental e Espiritual- Rhone Giullian- Psicólogo e Terapeuta Familiar;



- Processo Legislativo e Proposições em Tramitação no Congresso Nacional de Interesse da PM/CBM- Cel. PM Elias Miler da Silva;



07 Chaves para o Equilíbrio Financeiro- Tem Cel. PM Tarley



O evento ainda levará outros benefícios aos associados como: Consultoria Jurídica, Secretaria Geral (atualização de Cadastro e Confecção de Carteiras digitais) e Seguros ASSOF-GO, para realizar as inscrições, os interessados deve entrar em contato com o telefone: (62) 99928-1083. O evento ocorrerá na próxima Sexta-Feira (17/03), das 08:30 as 17:00 horas no Cine Teatro São Joaquim, proporcionando as seguintes palestras:- A importância das Associações para os Militares Estaduais- Cel. PM Cardoso- Presidente da ASSOF;- Saúde Mental e Espiritual- Rhone Giullian- Psicólogo e Terapeuta Familiar;- Processo Legislativo e Proposições em Tramitação no Congresso Nacional de Interesse da PM/CBM- Cel. PM Elias Miler da Silva;07 Chaves para o Equilíbrio Financeiro- Tem Cel. PM TarleyO evento ainda levará outros benefícios aos associados como: Consultoria Jurídica, Secretaria Geral (atualização de Cadastro e Confecção de Carteiras digitais) e Seguros ASSOF-GO, para realizar as inscrições, os interessados deve entrar em contato com o telefone: (62) 99928-1083.





M.R.

About Grupo GBC