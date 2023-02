/ / Transporte público gratuito na Cidade de Goiás ganha dois ônibus novos adquiridos com recursos próprios da prefeitura

Além dos 2 novos ônibus 0 km, também foram entregues 1 Fiat Strada para a secretária de Agricultura, 1 Siena para o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), adquiridos com emenda da Deputada Federal Adriana Accorsi, outro Fiat Strada para a secretaria de trânsito e 1 Fiat Toro para a Secretaria de Esporte e Lazer, adquirido com emenda do Deputado Estadual Talles Barreto e 1 Caminhão Coletor para a Secretária de Obras e Serviços Públicos adquirido com a emenda do Ex-Deputado Federal Lucas Vergílio, trazendo assim muitos benefícios a comunidade de nossa antiga Vila Boa.Os Novos Ônibus que já estão servindo a população de nossa cidade, agora são da própria prefeitura da Cidade de Goiás, economizando assim o valor do aluguel destes ônibus as empresas que prestavam este serviço ao município, podendo ser realocado a outros setores, trazendo mais melhorias a população, maior conforto e qualidade aos usuários do transporte coletivo, além da economia aos cofres públicos.