/ / Foi inaugurado o sonhado Restaurante Universitário da UFG Campus Cidade de Goiás

A Universidade Federal de Goiás (UFG), inaugurou no dia 07 de fevereiro (terça-feira), o Restaurante Universitário da UFG Campus Goiás. A inauguração contou com a Presença da Reitora da UFG Vossa Magnificência, Profª. Angelita Pereira de Lima, da Diretora da UFG Campus Goiás Vossa Senhoria, Profª Margareth Pereira Arbúes, do Prefeito da Cidade de Goiás, Excelentíssimo Senhor Aderson Liberato Gouvea, além de outras autoridades políticas e acadêmica, contou também com a apresentação do Projeto de Extensão do Campus Goiás, “Samba, Cidade e Sociedade.”

O Restaurante mais conhecido no meio universitário como RU, está localizado na Rua Felix de Bulhões, no Centro de nossa cidade, já se encontra aberto e a disposição da população desde do dia 08 (quarta-feira), servindo almoço e jantar de segunda a sexta-feira, e no sábado somente o almoço, a preços populares.

De fato a inauguração do RU, era algo sonhado, principalmente pela sociedade acadêmica, a sua concretização, significa um grade avanço e conquista da UFG Campus Goiás. Para informações sobre o cardápio e valores das refeições, é só acessar o site da Assistência Estudantil em: www.aestudantil.goias.ufg.br.

