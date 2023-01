/ / Virada do ano na Cidade de Goiás atrai turistas de todo o Brasil

A Prefeitura de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, realizou a Festa da Esperança e da Diversidade, tema da Virada de Ano na Cidade de Goiás. Por intermédio de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), pudemos gravar um vídeo de convite para o ano novo e apresentar parte da programação proposta.



O Grupo de Capoeira de Angola, UCAPRA, realizou a apresentação dia 30 de dezembro no início da noite, para a população e visitantes presentes. Já à noite, o DJ Kavanhaki, o Violeiro Rafael Guerreiro, o Grupo Vila Boa Samba Atoa/Samba Cerrado e o cantor Carlos Rizzo garantiram o agito até a madrugada.



O sábado (31/12), contou com o Encontro de Violeiros no Mercado Municipal, shows na Praça do Coreto com o Grupo Samba Legal, Grupo Valdinéia e cortejo de tambores com Bloco Cultural Comuna Que Pariu. Já na Praça de Eventos, os shows da Lourany Cruz e Banda, Heróis de Botequim e Fabiana Gomes garantiram a animação de cerca de 10.000 pessoas que prestigiaram o Réveillon da Esperança e da Diversidade da Cidades de Goiás - Patrimônio Mundial.



Turistas de todo o país escolheram a Cidade de Goiás para a passagem de ano. Hotéis, Pousadas e similares esgotaram suas reservas, significando mais economia girando em nosso município.



Agradecemos por mais um ano de sucesso, de parcerias e de votos de confiança. Que em 2023, a Prefeitura de Goiás possa estar ainda mais próxima de vocês!



Redação: Tayná Saad / ASCOM - Prefeitura de Goiás.

Revisão de texto: Rodrigo Santana / Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Fotos: Tayná Saad, Dagmar Talga, ASCOM - Prefeitura de Goiás, Janiel Divino de Souza.

Fotos e vídeos drone: Renan de Barros Neto/Secretaria Municipal de Planejamento.



