/ / Realizado o Encontro do Projeto Alinhavar a empreendedores (as) de Goiás

Realizado no dia 26 de janeiro o encontro sobre o Projeto Alinhavar, na APL da Moda no setor Aeroporto, ao lado do CRAS (antiga OEC). Na pauta, transformar a Cidade de Goiás em um Pólo de Confecção, fomentando a economia local, gerando mais empregos e renda no setor de corte e costura. No encontro houve um pate-papo de empreendedores(as) e de futuros(as) empreendedores(as) do setor de confecção, logo em seguida, uma demonstração da Máquina de Corte a Laser Audaces, que está à disposição gratuitamente.



No fim do ano passado (2022), o Prefeito Aderson Gouvea juntamente com Governador Ronaldo Caiado, realizou a inauguração do APL (Arranjo Produtivo Local) de Moda da Cidade de Goiás, com a entrega da Máquina de Corte a Laser Audaces e assinatura do Termo de Cessão de Uso. O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Retomada, investiu 1 milhão e 400 mil reais nesta máquina, que possui capacidade para produzir até 10 mil peças por dia, auxiliando o(a) empreendedor(a) de todo o setor. A Audaces está instalada na antiga OEC.







Para mais informações de cursos oferecidos pelo COTEC Goiandira Ayres do Couto, entre em contato através do telefone (62) 3371-7601, e para o uso da máquina Audaces, entre em contato no telephone (62) 9858-7921.





Estiveram presentes na reunião, o Prefeito de Goiás, Aderson Gouvea, a Primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Célia Mendanha, a Secretária Municipal das Mulheres, Juventude e Direitos Humanos, Iolanda Aquino e demais Servidores(as) Municipais, a equipe do APL da Moda na Cidade de Goiás, o Coordenador, Marcelo Rosa, o operador da Máquina de corte Audaces, Edgar Hebson, a operadora de software Audaces, Lethycia Paixão, a consultora na área de confecção, Lorena Paixão, a gerente de Cooperativismo da Secretaria de Estado da Retomada, Rhaquel Borges, a Coordenadora do APL da Moda de Jussara, Vanusa Avlis, a Analista no Sebrae Goiás - Regional Oeste, Lara Bianna, o Técnico da Audaces, Daniel Damas, a Representante do COTEC Goiandira do Couto, Etheila Santos de Oliveira e a comunidade em geral.

Redação: Mariana Jácomo, Tayná Saad, Dagmar Talga / ASCOM - Prefeitura de Goiás.

Fotos: Dagmar Talga / ASCOM - Prefeitura de Goiás.

