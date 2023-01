/ / / Prefeitura de Goiás entrega a população a revitalização da Orla do Lago no Setor Jardim das Acácias

Na tarde de hoje (20 de Janeiro de 2023), a Prefeitura de Goiás esteve presente no Lago das Acácias, que fica no bairro Jardim das Acácias na Cidade de Goiás.

O Prefeito Aderson Gouvea na companhia de boa parte do seu secretariado, de alguns Vereadores e demais servidores(as), entregou aos moradores presentes a reforma da orla do lago. Foram totalmente recuperados o parque infantil, a quadra de esportes de areia, e que agora contam com ampla iluminação de led, também o bloqueteamento e a iluminação completo da orla do lago.

Essa é mais uma obra entregue no governo Aderson Gouvea (PT), que custou aos cofres públicos o valor de algo em torno de R$ 300,000,00, sendo essa uma verba oriunda do Governo Federal.





Estavam presentes também o empresário Leonardo Rizzo, o Professor José do Carmo que agora é Secretário Adjunto da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.



Falando a nossa reportagem, o Prefeito Aderson Gouvea disse que:

''Me sinto muito satisfeito, antes de assumirmos fizemos um acordo com a população da cidade, que queríamos trabalhar muito pra que tivéssemos uma cidade feliz, e pra isso os moradores tem que se sentirem bem. E com esse intuito, aqui finalizamos o bloqueteamento da orla do lago, o parquinho, a quadra de areia, e isso é muito importante para todos, um amplo espaço de lazer e também destinado à prática esportiva.''

Perguntado sobre a possibilidade de bloqueteamento do setor, Aderson disse que, esse é o pontapé inicial de várias obras que com certeza virão para o setor. Além desta reforma na Orla do Lago, recentemente foi lançada a construção do quartel da CPE no Bairro.

''E agora compramos e estamos terminando de instalar em nossa cidade a usina de produção de bloquetes, o que vai facilitar que em breve possamos bloquetear boa parte do bairro se não todo, assim como o setor Baumam, algumas ruas do setor Bacalhau, que são locais em Goiás que as águas são muito superficiais, então o asfalto não é o mais indicado, e sim o bloquete, portanto tendo a produção própria, certamente reduziremos muito os custos para podermos atender a população.'' Acrescentou. Finalizando a entrevista com o Prefeito, ele falou de uma possível reconstrução da ponte da pista de caminhada: ''Aqui temos uma realidade, essa área do lago pertence ao governo do estado, e nós já oficializamos uma solicitação ao governo pra que ele transfira pra o município para que possamos cuidar de todo esse espaço, acredito que o governado tão logo o faça, certamente estaremos entrando com mais força e medidas mais circunstanciais para refazer a ponte e trazer outros cuidados beneficiando a todos'' Parabenizamos o Prefeito Aderson Gouvea, pela execução da obra, e certamente todos os moradores assim como várias pessoas que por aqui passam, irão usufruir de um belo espaço todo revitalizado, pois a Orla do Lago ficou muito bonita, vale apena conferir.

