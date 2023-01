/ / Prefeitura de Goiás convocou todos os aprovados e aprovadas no Concurso Público Municipal

No dia 08 de fevereiro de 2021, a atual Gestão Municipal de Goiás/GO iniciou as nomeações e convocações de aprovados e aprovadas no Concurso Público 001/2020. No final do prazo de convocações do referido Concurso, o Prefeito Aderson Gouvea, cumpriu o compromisso e convocou todos os aprovados e aprovadas no certame, além de classificados(as) em reserva técnica que supriram desistências, exonerações e, também, novas vagas abertas por aposentadorias, no decorrer do período de validade do concurso.

No total, foram 291 (duzentas e noventa e um) pessoas convocadas, entre aprovadas e classificadas em reserva técnica, para todas as vagas disponíveis, incluindo aquelas reservadas a pessoas negras e pessoas com deficiência, distribuídas em 18 (dezoito) cargos diferentes.

Ao longo desses dois anos, o Poder Executivo do Município de Goiás realizou as chamadas de forma escalonada, sempre de acordo com a capacidade financeira e necessidade dos órgãos da Administração local.

Assim, ao fim do prazo de dois anos, estabelecido para a vigência do Concurso, todas as convocações foram realizadas e o Município de Goiás está dotado de Servidoras e Servidores efetivos, para oferecer serviços de qualidade à População Vilaboense e a todas as pessoas que visitam a Cidade.

Nos últimos dias tomaram posse para o cargo de Técnico(a) em enfermagem, Olair Tavares Camargo, Vanessa Cláudia Lemes de Souza e Domingas Leite da Silva e para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, tomaram posse, Daniela de Oliveira Silva, Wyliandriely Silva Almeida e Silvana Alves Martins Caetano Pires.