/ / Prefeito Aderson Gouvea empossa novos diretores de escolas da rede municipal de ensino da Cidade de Goiás

Na manhã da última quarta-feira (11/01), ocorreu a abertura da Semana Pedagógica 2023, da Rede Municipal de Ensino, promovida pela Secretaria Municipal de Educação.



Após a interpretação do Hino Nacional pela Vereadora Elenízia da Mata e da leitura do poema Exaltação de Aninha, de Cora Coralina, feita pela Profª Bianka Cristina, o Prefeito Aderson Gouvea e a Secretária Municipal de Educação, Ângela Fonseca, deram as boas-vindas aos(às) profissionais presentes e, após a abertura, iniciaram a cerimônia de posse das(os) Diretoras(es) e Professoras da Rede Municipal de Goiás.



Foram empossadas(os) as(os) Diretoras(es):

• Alessandra Oliveira - Escola Municipal Olimpya Angélica de Lima;

• Ana Cristina Araújo - Escola Municipal Profª Terezinha Viggiano Mendes;

• Aparecida Ferraz - CMEI São Bento;

• Flávia Santos - Escola Municipal Sonho Infantil;

• Heloísa Foggia - Escola Municipal Cora Coralina;

• Kleber Marques - Escola Municipal Holanda;

• Mirela Correa - CMEI Tia Anita;

• Mirna Azevedo - CMEI Valéria Perillo;

• Moema Pereira - Escola Municipal de Tempo Integral Mestre Nhola

• Ronaldo Martins - Escola Municipal Terezinha de Jesus Rocha;

• Rosemeire Santos - Escola Municipal Vale do Amanhecer;

• Rubinneya Daúde - Escola Municipal Pingo de Gente;

• Divanete Souza - CMEI Dona Gercina Borges Teixeira (de forma interina).







As empossadas Fernanda Lima, Flausina Rodrigues, Juliana Oliveira, Magna Soares, Mayra Maia e Tatiana Pereira assinaram o Termo de Posse de Servidor Público Efetivo e assumem o cargo de Professora na Rede Municipal de Ensino.



Aderson e Ângela também entregaram simbolicamente à algumas escolas, equipamentos do Laboratório Móvel, canecas de vidro e livros.



Foi assinada pelo Prefeito Aderson, Secretária Ângela, Secretário Municipal de Planejamento, Renan de Barros Neto, Diretora da Escola Municipal Mestre Nhola, Moema e pelos Engenheiros da M2 Engenharia, Mateus Pontes e Matheus Leite, a Assinatura da Ordem de Serviço da construção da cozinha e do refeitório da Escola Municipal Mestre Nhola, que será realizada com recursos próprios da Prefeitura de Goiás.







Redação e fotos: Tayná Saad / ASCOM - Prefeitura de Goiás.

PREFEITURA DE GOIÁS - 2021/2024.

