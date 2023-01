/ / Governo de Goiás vai restaurar espaços culturais e Igrejas da Cidade de Goiás e de mais 6 cidades goianas

O Governo de Goiás vai promover restaurações e reformas de espaços culturais e

restauros de igrejas do Estado de Goiás.



Na área de preservação do patrimônio, foi criado em 2021 o Projeto Fé, Religiosidade e Devoção, que prevê investimentos pelo Governo de Goiás, por meio da Secult, de mais de R$ 33 milhões em revitalização, musealização e restauros de igrejas do Estado de Goiás e também de unidades culturais.



Entre as que passarão por reforma estão a Catedral de Sant’Anna, Igreja de Santa Bárbara e Igreja de Nossa Senhora Aparecida, Igreja de São João Batista, no município de Goiás; Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, em Pirenópolis; Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, em Silvânia; Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Jaraguá; Igreja de São José, em Mossâmedes; Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Luziânia; e Igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia.



Também estão previstas restaurações no Museu Palácio Conde dos Arcos, Teatro Goiânia, Museu Zoroastro Artiaga, Museu Ferroviário de Pires do Rio, Centro Cultural Marietta Telles.