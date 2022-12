/ / Veteranos do Vila Nova fazem jogo beneficente na Cidade de Goiás no próximo domingo/17

Um jogo de futebol beneficente acontece neste domingo 17 de dezembro às 16 h no Estádio Hélio de Loyola na Cidade de Goiás. Com a entrada equivalendo 1 kg de alimento ou 1 brinquedo de R$ 10,00, o evento também conta com a ajuda de vários comércios que visam a arrecadação de alimentos e brinquedos que serão doados para famílias carentes do município.

O jogo de futebol envolve as equipes do Vila Nova Master e da equipe Master Goiás Velho, e estarão em campo vários atletas veteranos que já atuaram em vários clubes do Brasil além de Atlético Goianiense e Vila Nova esporte clube: Robston, Anderson Marabá, Christian, Verona e Enival entre outros.

A realização do evento "Natal Solidário'' é de Geovany Martins, e tem o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de Goiás através das Secretarias de Esporte e Lazer e Secretaria de Assistência Social.





