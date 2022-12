/ / Veja programação do ''REVEILLON 2023'' da Cidade de Goiás nos dias 30 e 31/12

A Prefeitura de Goiás de Goiás por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com o apoio do Comitê de Secretarias, do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e da Câmara Municipal, realiza a grande festa da virada em Goiás. A programação nos dias 30 e 31 de dezembro, com o tema: a “Festa da Esperança e Diversidade”, no Coreto, Mercado Municipal e Praça de Eventos, com shows, apresentações culturais e Show Pirotécnico, vai trazer muita alegria e luz para o Ano de 2023.



Participe, a festa é para todos e todas. E Viva 2023.

Programação do Réveillon 2023 - “Festa da Esperança e da Diversidade”.



30/12 – Sexta-feira:

Local: Praça do Coreto.

18h - Roda de Capoeira Angola.

21h - Show com Vila Boa Samba Atoa.

23h - Show com Carlos Rizzo.

Intervalos: DJ Cavanhaque.



31/12 – Sábado:

Local: Mercado Municipal.

10h - Encontro de Violeiros.

Local: Praça do Coreto

17h - Show com Grupo Samba Legal.

18h - Show com Grupo Valdinéia.

20h - Cortejo de Tambores com Bloco Cultural Popular Comuna Que Pariu (Saída da Praça do Coreto até a Praça de Eventos).



Local: Praça de Eventos.

21h - Show com Lourany Cruz e Banda.

23h - Show com Heróis de Botequim (até às 01h de 01/01/2023).

23h50 - Contagem Regressiva e Show pirotécnico de luzes na Virada do Ano.

01h30 - Show com Fabiana Gomes.

Intervalos: DJ Cavanhaque.



Redação: Secretaria Municipal de Turismo

Dagmar Talga/Ascom

PMG - 2021-2024.

