/ / / PT da Cidade de Goiás ganha novos filiados em festa de comemoração a vitória de LULA

Em uma festa realizada no dia 03 de dezembro, o diretório municipal do PT da Cidade de Goiás comemorou a vitória de Lula nas eleições 2022. O evento aconteceu as 10h da manha na Praça Moreira, na residência de um membro do partido e teve um grande número de pessoas.



O partido aproveitou o momento para apresentar a filiação de várias pessoas, ao todo, mais 14 novos filiados vestiram a camisa do Partido dos Trabalhadores.



Entre eles estão: Marcos Elias da Neiva, Secretário Municipal de Saúde; Luzia Pedroso, Presidente do SINDGOIÀS (Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiás); Jairo Neves que atua na divisão de arrecadação da Prefeitura de Goiás e sua esposa: Jorge, da Associação União Goiana.



No evento estavam presentes o Prefeito Aderson Gouvea (PT), o Deputado Antônio Gomide (PT), o Vice Presidente do PT no Estado de Goiás, Os Vereadores Aguinel Fonseca (PT), Elenízia da Mata (PT) e Zilwimar (Tizil) do PP.

