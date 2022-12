/ / Prefeitura instala redutor de velocidade em frente ao Tendetudo e vai revitalizar a entrada da Cidade

Nesta quinta-feira a Prefeitura de Goiás através do secretário municipal de trânsito Ribamar e sua equipe, atendendo ao pedido da população, instalou um redutor de velocidade na Av. Hermógenes Coelho na altura do Supermercado Tendetudo.



Isso em face da quantidade de acidentes que tem ocorrido naquele local. Segundo o Secretário ''isso vai diminuir a velocidade dos automóveis no local, o que esperamos que evite novos acidentes''

Nos últimos meses tem acontecido várias colisões entre veículos, outrora com motociclistas. O último envolvendo dois veículos vitimou fatalmente a Professora Maria Sofia Pereira da Silva Borrás, podemos citar também o último entre um motociclista e outro veículo quando teve como vítima fatal a jovem Mariele.

O Classifique News esteve falando com o Prefeito Aderson Gouvea na manhã do dia 22, no dia seguinte ao falecimento da Professora Sofia, perguntado se seria tomada alguma atitude por parte da Prefeitura em sanar o problema, Aderson disse que ''ainda naquele dia ou no máximo no dia seguinte estaria sendo colocado no local um reduto de velocidade'', que por sinal realmente foi instalado.

Aderson ainda disse que: ''Existe sim uma grande preocupação com relação aquele local, a questão do urbanismo, em face da revitalização daquela entrada da cidade, queremos e vamos embelezar aquele local, e dentro desse projeto está a instalação dos redutores de velocidade, o que nessa questão dos acidentes, já vimos que não espera por uma revitalização do local, e sim necessita de instalação imediata.''

Segundo o Prefeito ''uma emenda da Deputada Adriana Acorssi que foi destinada para a Cidade de Goiás, o dinheiro já esta em caixa para essa finalidade. Com relação ao trânsito já trouxemos o Detran para nos ajudar a pensar o que pode ser feito para melhorar, alí em frente ao Tendetudo, tem uma faixa de pedestre, por ser um local que tem um grande fluxo de pessoas, a lombada pra quem vem de Goiânia, e agora instalando a lombada sentido contrário acreditamos que vai evitar novos acidentes.''

Com a visita dos técnicos do Detran segundo o Prefeito Aderson, ''também vistoriaram a Praça Goiás do Couto na altura do Supermercado Souza com a finalidade de achar uma solução para o local, e logo logo o pessoal ali será agraciado com várias melhorias.''

