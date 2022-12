/ / Prefeito Aderson Gouvea inaugura o ''Natal da Vila 2022'' na Praça do Coreto

A Prefeitura de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e apoio da Câmara Municipal, inaugurou ontem o “Natal na Vila 2022”, que acontece de 14 a 18 de dezembro em Goiás.



O Prefeito Aderson Gouvea fez o convite pessoalmente a toda a população para ''virem participar do que será uma linda festa com muitas luzes, músicas natalinas, shows, Papai Noel recebendo as crianças e muito mais''.



Desde ontem (14/12), quando foi inaugurada a Cidade e os Distritos ganharam o brilho das luzes de Natal, em uma cerimônia de inauguração que apresentou à população a programação natalina da Cidade e a tão esperada Vila do Papai Noel, localizada na Praça do Coreto.



Atenção, criançada! Durante toda a estadia do Papai Noel na Vila, ele estará acolhendo as crianças, tirando muitas fotos e recebendo as cartinhas!



Venha e traga toda a sua família para participar e curtir o “Natal na Vila”!

Programação completa do “Natal na Vila” em Goiás.



Dia 14/12 foi a Inauguração do “Natal na Vila 2022”, com Tocata de Natal, Coral “Canto Goiás Felicidade” com participantes do projeto CONVIVER e Coral “Netinhos de Sant’Anna”, além da esperada chegada do Papai Noel.

Local: Praça do Coreto – Cidade de Goiás.



Hoje 15/12, Quinta-feira, às 17h – “Cultura nas Praças de Natal”, com Tocata de Natal, brincadeiras, pintura, pipoca, algodão doce, pula-pula e a presença do Papai Noel.

Local: Praça Jornalista Goiás do Couto “Praça do João Francisco” – Cidade de Goiás.



Nesta Sexta-feira 16/12, às 18h30 – Apresentação do Coral do “Projeto SegurArt” com alunos (as) das Escolas Municipais: Mestre Nhola, Cora Coralina e Sonho Infantil juntamente com a Banda de Música do Corpo Musical da PMGO, destacada na Cidade de Goiás e a participação dos músicos da Igreja de Cristo.

Local: Praça do Coreto - Cidade de Goiás.



No Sábado 17/12 às18h – Presença do Papai Noel na Vila.

Às 20h - Curta o Coreto de Natal com a dupla “Kauã e Renan”.

Local: Praça do Coreto – Cidade de Goiás.



No Domingo 18/12 às 18h – Presença do Papai Noel na Vila.

Às 20h – O significado do presépio com Pe. Augusto César e logo após, apresentação do Coral "Netinhos de Sant'Anna".

Local: Praça do Coreto – Cidade de Goiás.



E a Prefeitura de Goiás trabalhando para trazer a alegria do natal ao povo vilaboense.



Redação: Dagmar Talga/Ascom – Prefeitura de Goiás.

