/ / / Inaugurada Ponte Sebastião Prudente, sobre o Rio Uganda no município de Goiás

Foi realizado nesta quarta-feira (30/11), a Inauguração da Ponte Sebastião Prudente, sobre o Rio Uganda na Região dos Assentamentos de Bonsucesso, São Carlos e Buriti Queimado e o Povoado da Lajinha.



A Construção da ponte foi uma parceria entre a Prefeitura de Goiás e o Deputado Federal José Mário Schneider por meio de Emenda Parlamentar no valor de R$250.000,00, substituindo uma ponte de madeira por uma de concreto.



A Ponte homenageou o senhor Sebastião Prudente, que foi um comerciante e produtor rural do Município. É uma importante conquista para toda a população e principalmente a população do campo de Goiás.









Estiveram presentes o Prefeito de Goiás Aderson Gouvea, a Vice-prefeita Zilda Lôbo, a Deputada Federal Eleita Marussa Boldrim, representando o Deputado Federal José Mário Schneider, os(as) Vereadores(as) Sidnei do “Master”, Marlí Lúcia, Elenízia da Mata, Aguinel Fonseca, Zilwimar Dantas “Tizil” e Alexandre “Tutim”, os(as) Secretários(as) Municipais de Educação, Ângela Fonseca, de Meio Ambiente, Lucas Clementino, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Delcidio Moreira, de Obras e Serviços Públicos, Lúcio Flávio e de Planejamento, Renan de Barros Neto, o Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Rio Vermelho e Araguaia (CISRIVA), Vandré Borges Santana, o Superintendente do Parque Agropecuário, João Carlos Batista e o Diretor Henrique Vidigal Neto, os Assessores Jurídicos da Prefeitura, Dr. José do Carmo e Dr. Guilherme Meneses, o Presidente do Sindicato Rural de Goiás, Valdivino Ferreira Pinto, Servidores(as) Municipais, Familiares do homenageado Sebastião Prudente, Zezinho, Técia e Dr. Rogério, e moradores(as) da região.



Redação e fotos: Dagmar Talga/Ascom – Prefeitura de Goiás.

