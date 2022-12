/ / Governo de Goiás paga bônus por resultado para servidores da educação

Com valor de 105% da remuneração, bônus foi pago aos professores nesta quinta-feira (22/12), juntamente com a folha salarial referente ao mês de dezembro. Servidores administrativos receberão o benefício em janeiro de 2023

Já está na conta dos mais de 29,8 mil professores da educação pública estadual o bônus por resultado concedido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O benefício corresponde a 105% do valor do rendimento mensal do profissional e foi pago nesta quinta-feira (22/12) a todos os professores, efetivos e temporários, juntamente com os salários de dezembro. Já está na conta dos mais de 29,8 mil professores da educação pública estadual o bônus por resultado concedido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O benefício corresponde a 105% do valor do rendimento mensal do profissional e foi pago nesta quinta-feira (22/12) a todos os professores, efetivos e temporários, juntamente com os salários de dezembro.

Os 17 mil servidores administrativos também serão contemplados pela medida, no pagamento de janeiro de 2023. Dessa forma, 47,7 mil profissionais da educação serão atendidos, o que totaliza R$ 188,7 milhões em recursos. “Este é o reconhecimento ao trabalho de vocês, que oferecem uma educação de qualidade aos mais de 500 mil alunos da rede estadual”, afirmou o governador Ronaldo Caiado durante o anúncio do bônus, no mês passado.

Outros benefícios

Os recursos destinados ao pagamento do bônus por resultado se somam a outros incentivos destinados aos profissionais durante toda a gestão do governador Ronaldo Caiado, de 2019 a 2022. No mesmo contexto de valorização profissional, também foram pagos aos trabalhadores da educação estadual diversas promoções, auxílio aprimoramento e reajuste do piso salarial, entre outros.

Foto: Secom

Secretaria de Estado da Educação – Governo de Goiás

About Grupo GBC