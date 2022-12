/ / / / Coluna Arte e Cultura - Saúde Mental e Arte

Ansiedade, estresse e depressão, um trio que parece andar de mãos dadas nos dias atuais. Certamente há sim um abalo emocional globalizado. Não são poucas as pesquisas que indicam um grande aumento no uso de medicamentos tarjados e também naturais, e para variadas faixas etárias. Sim, as emoções incidem mesmo não só em nossa saúde física mas também mental. Vale aqui lembrar que inúmeros fatores podem influenciar, mesmo que de forma inconsciente, direta ou indireta tal saúde.



Dentre os vários mecanismos existentes, a arte pode servir como uma significativa barreira contra muitos malefícios. O fazer artístico, pode ser fonte de grande satisfação e bem-estar, além de promover o autoconhecimento, a comunicação... explora também a imaginação e criatividade. Nas crianças, melhora a coordenação motora, percepção, concentração, sensibilidade, expressividade ...



Não apenas as artes plásticas, mas também outras formas de manifestações artísticas ( dança, teatro, música, literatura ...) promovem um elo de grande valor contra os males psíquicos/emocionais. Mais que um objeto cultural, a arte oferece vivências fundamentais para a formação humana, o encontro com o eu mais profundo e com o outro. Felizmente muitos países já tomaram essa consciência e valorizam a cultura artística e a tem não como um mero gasto, mas como um próspero investimento no sentido mais amplo da palavra, inclusive para a saúde mental.

Por Marly Mendanha

Obra de Arte: BAVANI

