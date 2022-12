/ / Cidade de Goiás em luto pela perca da Professora Maria Sofia Pereira da Silva Borrás

A Cidade de Goiás perdeu no dia 21/quarta-feira, a Professora Maria Sofia Pereira da Silva Borrás, mais conhecida como Professora Sofia. Ela sofreu um acidente automobilístico na Av. Hermógenes Coelho, em frente ao Supermercado Tendetudo, no Jardim Vila Boa.A professora foi atingida, e sofreu um traumatismo craniano e ficou oito dias internada, e no dia de ontem ela não resistiu e veio a óbito em Goiânia onde estava em recuperação.. O corpo de Sofia chegou no final da noite, e neste momento está sendo velada na Sede Santa Luzia e será sepultada no Cemitério São Miguel.Em nota divulgada nas redes sociais a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás-GO, manifestou nota de pesar pela passagem da Prefessora Sofia:A Prefeitura de Goiás lamentou esta grande perca para a nossa cidade:A COPECIGO também divulgou nota de pesar: