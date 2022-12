/ / / Câmara Municipal de Goiás: Vereador Zilwimar (Tizil), de suplente a novo Presidente

- Chapa 2 (Chapa da Oposição): 3 votos





A chapa vencedora ainda traz outros nomes que também foram eleitos como Vice-Presidente e demais cargos da próxima mesa diretora. Veja quem são eles.





Presidente: Ver. Zilvimar Dantas (Tizil) - PP

Vice-Presidente: Ver. Sidnei Antônio Rosa (do Master) - Solidariedade

1ª Secretária: Ver. Marli Lúcia Lemes Cunha - Cidadania

2º Secretário: Ver. Alexandre de Souza Marques (Tutim) - Solidariedade





Zilwimar Dantas, "Tizil" como é conhecido, é licenciado em História pela UEG, foi eleito Vereador pela primeira vez nas eleições municipais em 2016 para o pleito de 2017-2020, atuou como Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana durante o primeiro semestre de 2020, é defensor da luta da Pessoa com Deficiência (PCD) e demais causas sociais.





O Vereador Tizil surpreende a todos ao se tornar o Presidente da Câmara Municipal de Goiás com o apoio do Prefeito Aderson Gouvea e de mais cinco (5) dos nove (9) Vereadores e Vereadoras de Goiás. Tizil que obteve 213 votos nas eleições de 2020, era o segundo suplente do partido PP, assumiu a cadeira de Vereador após as fatalidades das percas da Vereadora Enfermeira Preta da Saúde e da primeira suplente Vilma Veiga.





Tizil vem com o apoio da base do Prefeito de Goiás composta pela mesa nova mesa diretora eleita, mais os Vereadores(as) do PT, Ver. Aguinel Fonseca e Vera. Elenízia da Mata.





O Vereador Solinar Santos, que concorreu para Presidência em oposição ao Vereador Tizil, afirmou que mesmo não compondo a base que vem apoiada pelo Prefeito, irá continuar lutando e apoiando tudo que for benéfico para o povo de Goiás.