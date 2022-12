/ / 'A VIRADA': grande evento para liderança e empreendedorismo aconteceu na Cidade de Goiás no último sábado 03/12

No último sábado (03/12) aconteceu no Hotel Vila Boa o grande evento ''A VIRADA'', promovido pela direção da Igreja de Cristo de Goiás - Ministério Nova Terra. Sob o comando do Pr. Marlon Brito, o evento contou com cerca de 150 pessoas, com início às 18h, teve duração de mais de 6 horas de ministrações e palestras sobre família, comércio e liderança. Focando também sobre a psicologia do dinheiro, inteligência emocional e o principal tema da noite, sonhar, crescer e ser um grande empreendedor. Não faltou o intervalo para lanche as 21h.