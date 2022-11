/ / Secretária de Comunicação do Mato Grosso e equipe visitam a Brasil Central

Na reunião com o presidente Reginaldo Júnior surgiu a proposta da realização de um encontro do Centro-Norte dos órgãos estaduais de comunicação

A secretária de Estado de Comunicação do Mato Grosso, Laice Souza, acompanhada de auxiliares, visitou na manhã desta sexta-feira (11) a Agência Brasil Central. O objetivo era conhecer a experiência de Goiás com rádio pública – a ABC tem as rádios Brasil Central AM e RBC FM. Isso porque a Secom-MT está em processo de instalação da rádio Nova FM 105.3, que deve entrar em operação no primeiro semestre de 2023. Na reunião com o presidente Reginaldo Júnior e diretores, Laice Souza propôs a realização de um grande encontro do Centro-Norte para falar sobre comunicação pública.

Laice Souza contou que antes esteve no Maranhão e depois veio a Goiás para conhecer a Brasil Central.“A gente fez uma pesquisa para verificar as rádios públicas que têm uma audiência, que têm uma programação, que atendem aos anseios da sociedade, e nelas estava o grupo de Goiás”, explicou. Disse que veio conversar um pouco, trocar experiência, estudar o que está sendo feito em Goiás há tanto tempo e “bem feito”.

Como a expectativa é que a Rádio Nova FM entre em operação no próximo mês de abril, a secretária explicou que é preciso montar a grade de programação. “A gente está visitando as principais rádios do país para entender como é que estão operando em FM e levando conteúdo institucional do governo”, completou.

Aumento da programação

O presidente da ABC, Reginaldo Jr, recebeu a secretária de Comunicação do MT e equipe acompanhado dos diretores de Telerradiodifusão, Rafael Vasconcelos, e de Gestão Integrada, Fernando Dibe. Ele relatou as principais ações realizadas ao longo dos mais de dois anos de sua gestão, incluindo a reestruturação do espaço físico, e o aumento da programação própria da TV Brasil Central, que passou de 45 minutos para de 14 horas diárias. Falou também sobre seus projetos futuros.

Reginaldo Júnior relatou o trabalho realizado para a integração das rádios, TV e redes sociais, e que a TV Brasil Central tem mais de 330 mil inscritos no seu canal do YouTube atualmente. Ele concordou com a proposta de realização de um encontro Centro-Norte dos órgãos estaduais de comunicação e colocou a estrutura da ABC à disposição para sediar o evento.

Acompanharam a secretária Laice Souza os seguintes auxiliares: Leo Oliveira, secretário-adjunto de Comunicação Dirigida; Gabriela Clemente, secretária-adjunta de Publicidade; Elisete Mengatti, superintendente de Rádio da Secom-MT; Romildo Júnior, coordenador de Tecnologia da Informação; e Ângela Bravo, assessora. Após um bate-papo, a comitiva da Secom-MT conheceu as instalações da Agência Brasil Central e os novos estúdios.

ABC Digital

About Grupo GBC