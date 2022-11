/ / / Governador entrega máquina de R$ 1,4 milhão para setor de confecção na cidade de Goiás

A máquina do modelo Audaces tem capacidade para o corte de até 10 mil peças por dia, o que garante mais agilidade na fabricação do vestuário. Ela poderá ser utilizada por micro e pequenos empresários, por meio de locação por hora/corte, ao preço de R$ 70 a R$ 90 reais. O governo também pretende acompanhar a criação de uma cooperativa de costureiras, que será integrada ao projeto Cinturão da Moda, de produção e venda de roupa para lojas da região da 44, em Goiânia.

Desde o início da gestão Caiado, já foram entregues máquinas em Jussara, Trindade, Itaguari e Águas Lindas de Goiás. Outros cinco municípios devem ser beneficiados nos próximos meses. Para o prefeito Aderson Gouvea, a parceria com o Estado vai fomentar a economia local: “Aqueles que querem abrir um negócio no ramo de confecção, não só na comunidade vilaboense, mas em toda a região, poderão utilizar a máquina e contar com o apoio do nosso Banco Popular Solidário, ligado à GoiásFomento”, afirmou.



Qualificação



Além da compra da máquina, o Governo de Goiás está investindo na qualificação de mão-de-obra do setor, por meio de cursos gratuitos oferecidos pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs), com apoio do Goiás Social. Na cidade de Goiás, 49 alunos já concluíram cursos de Corte e Costura e de Modelagem. Desse total, 11 também foram beneficiados com o Crédito Social e ganharam aproximadamente R$ 5 mil para investir no próprio negócio.



Na ocasião, também foram distribuídos 15 cartões do Bolsa Qualificação, com repasse de R$ 250 reais mensais para que alunos possam cobrir as despesas com alimentação e transporte durante os cursos do Cotec. Além das modalidades Corte e Costura e Modelagem, há vagas para formações em Mídias Sociais, Marketing e Vendas. “As pessoas que fazem parte do Cadastro Único do governo federal têm dificuldade de arcar essas despesas. Então, nós ajudamos”, destacou Caiado.