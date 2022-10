/ / / Vem aí a Festa do Pequi com comidas típicas gratuitas na Cidade de Goiás

Será realizada dia 20 de outubro em Goiás a Festa do Pequi, na Travessa da Catedral de Sant’Ana, como parte do Encontro do Grito e a Resistência do Cerrado que acontece durante todo o dia.



A Festa do Pequi terá muitas apresentações Culturais e jantar gratuito com comidas típicas.



O Pequi é um fruto tradicional do Brasil, no bioma cerrado, e o Município de Goiás é privilegiado por conter abundância desta espécie. Muitas famílias do Município durante o período de safra, se deslocam para colher o fruto do pequizeiro, e comercializar nas ruas, feiras e comércios locais.



O dia Municipal do Pequi foi instituído no Município de Goiás através de um projeto de Lei, de autoria do vereador Aguinel Fonseca. É importante destacar a relevância deste fruto para a culinária local, o tão esperado frango com pequi, o arroz com pequi, e outras receitas tradicionais. Há uma tradição cultural muito rica em torno do fruto, que necessita ser protegido e difundido.



Por isso, instituir o pequizeiro como símbolo ambiental municipal, bem como o dia do Pequi, é um importante marco formal para realização a realização de atividades culturais, de campanhas de preservação e utilização sustentável da espécie, de incentivo ao plantio e cuidado.





Viva o Pequi e viva a festa do Pequi.



Redação: Dagmar Talga/Ascom – Prefeitura de Goiás, Comissão Pastoral da Terra (CPT).

PREFEITURA DE GOIÁS - 2021/2024.

#PrefeituraDeGoiás

#NossaGenteNossoPatrimônio





