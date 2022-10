/ / / Prova para soldado do Corpo de Bombeiros será neste domingo (23/10)

Concurso prevê preenchimento de 500 vagas de soldados combatentes para atuação em todo o Estado. Certame recebeu mais de 15,5 mil inscrições



A primeira etapa do concurso público para o cargo de soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás será realizada neste domingo (23/10). Essa fase prevê a aplicação das provas objetiva e de redação. O certame recebeu 15.586 inscrições e oferece 500 vagas, com remuneração inicial no valor de R$ 6.353,13.



Os candidatos devem consultar os locais de prova no portal do Instituto AOPC (www.institutoaocp.org.br), banca organizadora da seleção. No site também é possível acessar o cartão de informação do candidato.



Para a realização desta etapa do concurso, o candidato deverá comparecer ao local de prova com o cartão de informação, caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, e documento oficial de identificação com foto. O portão de acesso ao local será aberto às 12h e fechado às 13h. O candidato deverá chegar com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o fechamento do portão. A prova terá duração máxima de cinco horas, incluído o tempo de marcação na folha de respostas.



Os resultados serão publicados em 2 de dezembro, para a prova objetiva, e 11 de janeiro para a redação. O edital prevê ainda a realização de teste de aptidão física (TAF), avaliação médica e avaliação da vida pregressa e investigação social. Os candidatos aprovados no concurso atuarão em todo o Estado de Goiás, de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeiros Militar e da Secretaria da Segurança Pública (SSP).



A íntegra do edital está disponível no site do Instituto AOCP e no portal da Escola de Governo (www.escoladegoverno.go.gov.br).



