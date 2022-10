/ / / / No município de Goiás, ruínas de Ouro Fino, aquelas do Chico Mineiro, serão preservadas e irão virar museu a céu aberto

As ruínas do antigo Arraial de Ouro Fino, fundado no início do século XVIII, na cidade de Goiás, serão transformadas em um novo museu a céu aberto do Estado. O ato que celebra a parceria entre o Governo de Goiás e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para o início da obra, foi assinado nesta quarta-feira (12), durante programação das Cavalhadas, que aconteceram em Goiás Velho.



Segundo matéria divulgada no site Diário de Goiás, o objetivo é preservar os sítios arqueológicos da cidade construída em 1910 e que hoje está situada em três propriedades rurais. A ação também promete aumentar a visitação do local, que já atrai turistas e moradores. O Iphan destinou o total de R$ 1 milhão para realização das obras, apresentadas em projeto pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).







O investimento do Instituto será direcionado para o escoramento das paredes da antiga Igreja de Nossa Senhora do Pilar, na construção de novas cercas, passarelas, cobertura, bancos de concreto e requalificação do espaço com o plantio de árvores. De acordo com o superintendente estadual do Iphan, Allysson Ribeiro, a iniciativa é uma tendência no mundo. “O turismo patrimonial é uma tendência mundial e tem que se tornar uma tendência brasileira e goiana. A população tem de entender que esse patrimônio é dela e que pode obter benefícios com sua conservação”, disse.



O governador Ronaldo Caiado afirmou que a intenção é revitalizar e preservar parte da história de Goiás.

“Precisamos revitalizar a nossa história e nos apaixonar por nossas raízes, sem deixar que elas desapareçam. Além disso, vamos alavancar a economia local incentivando ainda mais o turismo, extremamente importante para esta cidade”, acrescentou. Além da antiga Ouro Fino, o povoado de Areias também receberá revitalização. A Igreja de Nossa Senhora Aparecida, outro patrimônio arquitetônico e histórico local passa por restauração, e receberá R$ 1,2 milhão em recursos da Secult.



Ronaldo Caiado ressaltou que o planejamento inclui restauros em várias igrejas do Estado, com investimento de mais de R$ 18,5 milhões. Além da antiga Ouro Fino, o povoado de Areias também receberá revitalização. A Igreja de Nossa Senhora Aparecida, outro patrimônio arquitetônico e histórico local passa por restauração, e receberá R$ 1,2 milhão em recursos da Secult.Ronaldo Caiado ressaltou que o planejamento inclui restauros em várias igrejas do Estado, com investimento de mais de R$ 18,5 milhões. “Estamos recuperando essas igrejas, não só aqui na cidade de Goiás, mas no Estado todo. É importante que as pessoas preservem a religiosidade, mas também que as autoridades tenham o compromisso de fazer com que estas peças históricas sejam preservadas e estejam cada vez mais bonitas para receber seus devotos”, afirmou o Governador. O santuário de Ouro Fino está localizado em um monte, às margens da GO-070. Com escadaria feita de pedras originadas da região, a igreja atrai moradores e visitantes, que sobem até o que restou da antiga aldeia para apreciar a vista. “Somos muito gratos ao governo por ter possibilitado a reforma deste santuário. Isto nos reanima, motiva, reencanta. Devolve à comunidade a alegria e a esperança de ver um templo restaurado, limpo e novo, o que convida à oração”, afirmou o paróco do templo, padre Augusto César. O santuário de Ouro Fino está localizado em um monte, às margens da GO-070. Com escadaria feita de pedras originadas da região, a igreja atrai moradores e visitantes, que sobem até o que restou da antiga aldeia para apreciar a vista. “Somos muito gratos ao governo por ter possibilitado a reforma deste santuário. Isto nos reanima, motiva, reencanta. Devolve à comunidade a alegria e a esperança de ver um templo restaurado, limpo e novo, o que convida à oração”, afirmou o paróco do templo, padre Augusto César.

Texto: Diário de Goiás Foto: Jornal Goiás e A Redação







About Grupo GBC