/ / Gracinha Caiado acompanha Michelle Bolsonaro em agenda por Goiânia

Com objetivo de conquistar voto feminino, primeiras-damas participam de reuniões com lideranças políticas e religiosas. Encontro ocorre na mesma semana em que governador Ronaldo Caiado oficializa apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL)



A primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, acompanhou neste sábado (08/10) a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, e a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), em agenda por Goiânia para consolidar o apoio do público feminino à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Foram realizadas reuniões com lideranças políticas e religiosas na capital goiana, que recebeu o movimento “Mulheres com Bolsonaro”.



A visita ocorreu na mesma semana em que o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) oficializou o apoio ao presidente no segundo turno das eleições presidenciais. “Jair e Michelle sempre tiveram um carinho muito grande por esse Estado. Juntos, nós trabalhamos muito e queremos fazer ainda mais”, ressaltou a primeira-dama Gracinha Caiado sobre a parceria com a gestão federal. “Goiás deu a Bolsonaro a vitória no primeiro turno. O povo reconhece o trabalho que foi feito no Estado”, acrescentou.







No início da tarde, em encontro com lideranças religiosas na Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), Michelle Bolsonaro falou a apoiadores sobre a importância de um governo ter instituições que promovam o trabalho social, como a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), entidade da qual Gracinha Caiado é presidente de honra. “Nós mudamos a realidade de muitas pessoas com o nosso trabalho, incentivamos o voluntariado”, defendeu Michelle.



Em seguida, as primeiras-damas participaram de um encontro com mulheres conservadoras, empresárias e do agro, denominado de “Mulheres com Bolsonaro”, realizado no Comitê Central de campanha do presidente Jair Bolsonaro, instalado em frente à nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), no Park Lozandes.



No discurso acompanhado por cerca de 3 mil pessoas, Michelle Bolsonaro falou sobre algumas das conquistas do governo federal visando a proteção das mulheres. “Nós temos uma meta com a bancada feminina de chegar a 100 leis. Já temos 78”, destacou.



Gracinha lembrou que o cuidado e a atenção com o público feminino também tem sido uma realidade na gestão Caiado, com a criação de vários programas sociais, como o ‘Mães de Goiás', auxílio que concede R$ 250 mensais a mulheres em situação de vulnerabilidade. “Tenho tido a oportunidade de trabalhar no social desde o início do mandato de Ronaldo. O que o goiano quer é político sério, que honra o dinheiro público”, frisou Gracinha, que coordena o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) no governo estadual.



Também estiveram presentes nos eventos o senador Vanderlan Cardoso (PSD); a vice-governadora eleita pelo Distrito Federal, Celina Leão (PP); o senador eleito por Goiás, Wilder Morais (PL), e a primeira suplente Izaura Cardoso (PL); as deputadas federais eleitas Marussa Boldrin (MDB) e Silvye Alves (UB); o deputado federal reeleito Professor Alcides (PL); o deputado federal João Campos (Republicanos); o deputado estadual reeleito Cairo Salim (PSD) e o deputado estadual Pastor Jefferson Rodrigues (Republicanos), eleito para a Câmara Federal; além de demais lideranças políticas e religiosas da região.

