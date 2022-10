/ / Governador participa do encerramento do circuito das Cavalhadas 2022 na cidade de Goiás

Com investimento de R$ 200 mil do Governo de Goiás, festividades voltam a ser realizadas na antiga Vila Boa após mais de 70 anos. Município integra circuito que será ampliado de 12 para 15 cidades no próximo em 2023

O governador Ronaldo Caiado participou, nesta quarta-feira (12/10), ao lado do Prefeito Aderson Gouvea, do segundo dia das Cavalhadas da cidade de Goiás, a 160 quilômetros de Goiânia. Acompanhado da primeira-dama Gracinha Caiado, ele cumprimentou os participantes e assistiu à encenação da batalha entre mouros e cristãos, no Estádio Helios de Loyola. O evento voltou ao calendário do município com apoio da administração estadual, por meio das Secretarias de Estado da Cultura, que destinou R$ 200 mil à organização, e da Retomada.Em discurso, Caiado explicou o motivo de resgatar a tradição: “Eu falei para a minha assessoria que, se já temos 11 municípios com Cavalhadas, não seria justo que a primeira capital do Estado não resgatasse essa história também”. E assegurou que “enquanto for governador, vai ter Cavalhadas todo ano”. Para tornar a ideia possível, parte da equipe responsável pelas festividades em Pirenópolis auxiliou na montagem da estrutura e na preparação do evento na antiga Vila Boa.