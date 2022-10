/ / "Continuidade dará tranquilidade para que todos nós possamos crescer", afirma Caiado ao declarar apoio à reeleição de Jair Bolsonaro

Governador reeleito em 1° turno em Goiás confirma adesão à campanha do atual presidente da República pela manutenção de parcerias que geraram avanços em diversas áreas da gestão estadual. Caiado segue posição tomada pelo seu partido, o União Brasil, e de lideranças políticas que formam sua base de apoio no Estado



O governador reeleito de Goiás Ronaldo Caiado formalizou, nesta quinta-feira (06/10), o apoio à candidatura de Jair Bolsonaro, que também tenta novo mandato no 2° turno da eleição presidencial, marcada para 30 de outubro. A declaração foi dada pelo chefe do Executivo estadual durante encontro, no Palácio da Alvorada, em Brasília, com o presidente da República, juntamente com demais lideranças políticas que conquistaram vitórias no pleito do último dia 2, tanto na disputa goiana como em todo o País. Entre elas estavam os governadores também reeleitos em 1° turno Gladson Cameli (Acre), Mauro Mendes (Mato Grosso) e Antonio Denarium (Roraima).



Caiado relembrou a parceria entre o Governo de Goiás e o Executivo federal que possibilitou a atual gestão estadual executar a promoção da regionalização da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança pública e de programas sociais. "Nos nossos primeiros mandatos, a marca foi o combate à corrupção e o respeito ao dinheiro público. O nosso segundo momento será, com certeza, o de romper com o ciclo da pobreza e tornar isso como referência do que conseguimos pavimentar até aqui", expressou o gestor goiano.



"Sou um homem de formação democrática. Estamos à disposição para o jogo democrático e nós o respeitaremos. Essa continuidade dará tranquilidade para que todos nós possamos crescer", completou o governador reeleito, enaltecendo também o apoio que teve de 234 gestores municipais durante sua campanha.



Ainda segundo Caiado, a decisão por acompanhar o atual presidente da República segue orientação de seu partido, o União Brasil, que teve como candidata ao Palácio do Planalto a senadora pelo Mato Grosso do Sul Soraya Thronicke. Na tarde da última quarta-feira (05/10), o governador fez uma consulta interna com prefeitos, prefeitas e parlamentares de Goiás para tomar uma posição, sendo que a maioria manifestou apoio a Bolsonaro.



"Viemos aqui para falar de política e isso é motivo de satisfação e alegria. Trocamos informações e o momento é de certeza de que disputaremos a reeleição com muita competitividade. O terreno está pavimentado", afirmou o presidente da República, ressaltando a reunião e o desempenho da economia nacional com queda no índice de desemprego, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e o agronegócio como "orgulho nacional" e "respeitado fora do Brasil".







Adesões



Além de Ronaldo Caiado, Gladson Cameli, Mauro Mendes e Antônio Denarium já declararam apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Assim se manifestaram também os governadores Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Romeu Zema (Minas Gerais), Ratinho Júnior (Paraná), Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Rodrigo Garcia (São Paulo).



"Ao povo, caberá a escolha entre dois modelos antagônicos. O Congresso Nacional que foi eleito e reeleito pelos brasileiros foi feito para a manutenção do governo Bolsonaro pelos próximos quatro anos", pontuou o presidente da Câmara dos Deputados e deputado federal reeleito por Alagoas, Arthur Lira.



"Foi um encontro grande, prestigiado e muito importante. Bolsonaro sentiu o apoio, principalmente do nosso estado. Nós precisamos de sua reeleição para termos uma condução ainda mais organizada na saúde, na educação e na segurança pública", falou o deputado federal reeleito por Goiás Zacharias Calil.



Acompanharam o governador durante o encontro em Brasília também a primeira-dama do Estado de Goiás, presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) do governo estadual, Gracinha Caiado; o candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, Braga Netto; prefeitos e prefeitas de municípios goianos; parlamentares eleitos e reeleitos na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) e no Congresso Nacional; a diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado, além de demais pessoas convidadas.

Fotos: Hegon Corrêa









About Grupo GBC