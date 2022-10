/ / Caiado inicia agenda com prefeitos pela reeleição de Bolsonaro

“Temos quase 240 prefeitos que nos apoiam em todo o Estado. Essa liderança foi movimentada no 1º turno muito mais em prol de deputados estaduais e federais, e também para o governo do Estado. Não mobilizamos tanto para a campanha de presidente da República, o que vamos fazer agora no 2º turno”, afirmou Caiado.

Lembrando o resultado das urnas em Goiás, que deu ampla vitória a Jair Bolsonaro (PL) no 1º turno da eleição para presidência da República – 52,16% dos votos contra 39,51% para Lula (PT) –, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) iniciou nesta terça-feira (11/10) uma série de reuniões com prefeitos goianos para pedir engajamento na campanha pela reeleição de Bolsonaro. O encontro de hoje foi realizado em três rodadas, somando 52 prefeitos presentes no comitê do candidato, no Park Lozandes, em Goiânia.A reunião contou com a presença do senador eleito por Goiás Wilder Morais e também do deputado federal eleito Gustavo Gayer, ambos do PL. Caiado reforçou que a continuidade do governo de Bolsonaro significa também a manutenção da parceria com o governo de Goiás em projetos e investimentos importantes para o Estado.O governador lembrou a política de consolidação da propriedade de terra em assentamentos rurais, praticada pelo governo de Bolsonaro, que levou dignidade a 3,3 mil famílias do município de Flores de Goiás, que ganharam o título de proprietários da área onde moram.