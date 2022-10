/ / / 11 e 12 de outubro, acontece o resgate das Carvalhadas da Cidade de Goiás

As Cavalhadas é uma festa religiosa e folclórica que acontecia tradicionalmente na Cidade de Goiás, enquanto antiga capital, na primeira metade do séc. XVIII, porém, esta tradição foi suspensa no início do séc. XX.



Somos berço da cultura goiana, antiga capital do Estado de Goiás, Cidade reconhecida pela UNESCO em 2001 como Patrimônio Histórico Mundial e neste ano de 2022, resgataremos esta importante tradição das Cavalhadas na Cidade de Goiás, reconhecendo e preservando além do patrimônio material, o imaterial: os saberes, fazeres e as tradições religiosas.



As Cavalhadas são celebrações inspiradas nas heranças culturais de Portugal e da Espanha na Idade Média. Elas começaram a ser representadas no Brasil no século XVI. Em Goiás, o primeiro registro é de 1751, na cidade de Santa Luzia (hoje Luziânia). A festa une religiosidade e fé, cultura, turismo, economia e valorização do patrimônio imaterial do Estado, mobilizando os(as) moradores(as) locais e visitantes.



As Cavalhadas na Cidade de Goiás acontecerão nos dias 11 e 12 de outubro, a retomada desta tradição se tornou possível através do esforço conjunto entre Prefeitura de Goiás por meio da Secretaria de Cultura, do Governo de Goiás, via Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Secretaria de Estado da Retomada (SER).



O Circuito das Cavalhadas acontece no Estado de Goiás nas seguintes Cidades:



Cidade de Goiás, Corumbá de Goiás, Crixás, Hidrolina, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Posse, Santa Cruz de Goiás, Santa Terezinha de Goiás (Cedrolina) e São Francisco de Goiás.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:



11 DE OUTUBRO



15h - Cavalgada com Cavaleiros das Cavalhadas (Concentração Praça do Chafariz/Centro).

17h – Saída da Cavalgada.

19h – Treino no Campo (Estádio Hélios de Loyola).

22h – Show com Rayan Barreto.



12 DE OUTUBRO



7h - Missa em Areias (Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida).

14h - Cavalgada do Parque Agropecuário Vale da Serra até o Estádio Hélios de Loyola.

15h – Cavalhadas (Estádio Hélios de Loyola).





Informações: (62) 99545-3125.





Redação: Mariana Jácomo - ASCOM, Prefeitura de Goiás. Redação: Mariana Jácomo - ASCOM, Prefeitura de Goiás.







