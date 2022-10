/ / Eleições nas rádios RBC FM, AM e TV Brasil Central: a maior cobertura da história do jornalismo goiano

Neste domingo, 2, mais de 50 profissionais da Agência Brasil Central estarão envolvidos no trabalho de acompanhar os principais colégios eleitorais goianos e, depois, a contagem dos votos



Neste domingo, dia 2 de outubro, as equipes de reportagem da TV Brasil Central e das rádios Brasil Central AM e RBC FM, emissoras da Agência Brasil Central, estarão presentes nos principais colégios eleitorais do Estado, acompanhando todos os acontecimentos do pleito 2022 e realizando a maior cobertura da história do jornalismo de Goiás. O programa especial Eleições Brasil Central terá início às 7h30, e seguirá ao longo do dia, até a apuração do último voto.



O presidente da ABC, Reginaldo Jr., afirma que as emissoras têm uma missão muito importante neste momento, que é reforçar o significado da democracia. “Nós sempre tivemos espaços abertos a todas as vertentes da sociedade na nossa programação, e não poderia ser diferente em uma data tão importante quanto esta. Vamos levar informação a todo o estado de Goiás através da TV, das rádios e das nossas redes sociais, fazendo a nossa parte no processo de ouvir a voz do povo.”







Segundo o diretor de Telerradiodifusão da Agência Brasil Central, Rafael Vasconcelos, no próximo domingo a TV Brasil Central terá uma programação inteira dedicada a essa grande festa da democracia, com toda sua equipe de repórteres, apresentadores e comentaristas relatando e analisando os principais fatos da política local e nacional. Ao todo, mais de 50 profissionais da ABC – entre jornalistas, radialistas, técnicos e pessoal de apoio – estarão envolvidos na cobertura do dia das eleições, com transmissão direto dos estúdios em Goiânia, participações em diversas cidades de Goiás e também informações atualizadas direto de Brasília.



A programação Eleições Brasil Central também contará com as participações de advogados eleitorais (Bruno Pena, Danúbio Remy e Dyogo Crosara), do especialista em marketing político Marcos Marinho e do cientista político Leningher Mota. Além disso, haverá flashes ao vivo dos momentos mais importantes destas eleições e, depois, do processo de apuração e contagem dos votos.



Apuração dos votos



Na hora da apuração, o apresentador Paulo Beringhs, o diretor Rafael Vasconcelos, e o advogado Dyogo Crosara vão comandar a programação até o último voto. Para garantir a agilidade na divulgação dos resultados das eleições em Goiás, a TV Brasil Central montará uma estrutura na Praça Cívica, em Goiânia, próxima à sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), visando acompanhar todos os passos da apuração.



As equipes da Brasil Central estarão presentes nos maiores colégios eleitorais do Estado: Goiânia, Anápolis, Senador Canedo, Trindade, Aparecida de Goiânia; e também nas principais cidades do interior, com flashs dos momentos mais importantes. Mais de 40 correspondentes enviarão vídeos dos acontecimentos da votação e da apuração dos seus municípios. “Será um grande giro político para garantir a cidadania dos goianos”, ressalta Rafael Vasconcelos.



ABC Digital

